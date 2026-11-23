Adana'da işaret diliyle kurulan köprü

Adana'daki Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, işitme engelli öğrencilerle kurdukları özel iletişimle dikkat çekiyor. Okuldaki eğitim, yalnızca ders anlatımından ibaret değil; öğretmenler öğrencilerin kendilerini ifade edebilmesini sağlamak için işaret dili öğreniyor ve iletişim engelini sevgi ile emekle aşıyor.

öğretmenler nasıl öğreniyor:

Okula atanan öğretmenlerin çoğu, göreve başlamadan önce işaret dili bilgisine sahip olmuyor. Ancak göreve geldikten sonra eğitim alarak genellikle altı ay ila bir yıl içinde temel düzeyde işaret dilini öğreniyorlar. Murat Hatipoğlu bu süreçten geçmiş öğretmenlerden biri; 34 yıllık meslek hayatının 17 yılını bu okulda geçiriyor ve başlangıçta işaret dilinin öneminin farkında olmadığını, zamanla öğrencilerle karşılıklı bir eğitim alışverişine dönüştüğünü anlatıyor. Öğretmenler ders içeriklerini aktarırken, öğrenciler de kendi dillerini öğretip sınıf içi iletişimi güçlendiriyor.

eğitim yöntemleri ve artan farkındalık:

Sınıflarda akıllı tahta gibi görsel araçlar işaret diliyle desteklenen anlatımla birleştiriliyor; bu sayede hem akademik hem de sosyal gelişime katkı sağlanıyor. Özel eğitim öğretmeni Kübra Saray, cihaz kullanan öğrencilerle doğal sözel yöntemlerin uygulandığını, cihaz kullanamayan çocuklarda ise işaret dilinin temel iletişim aracı olduğunu belirtiyor. Saray ayrıca yenidoğan döneminde yapılan işitme testlerinin ve erken tanının ailelerin farkındalığını artırdığını vurguluyor.

Okul müdürü Yavuz Urey ise kurumun bölgeye hizmet verdiğini, çevre illerden öğrencilerin geldiğini ve işitme engelli öğrencilerle çalışmanın sevgi, sabır ve mesleki donanım gerektirdiğini söylüyor. Öğretmenlerin okula geldikten sonra aldığı işaret dili eğitimi, çocukların kendilerini ifade edebilmesini ve geleceğe hazırlanmasını amaçlıyor. Okulda eğitim alan bir öğrencinin ressam olma isteği de, iletişimle birlikte açılan yeni imkanların ve hayallerin göstergesi olarak öne çıkıyor.

ADANA'DA SEYHAN İŞİTME ENGELLİLER İLKOKULU VE ORTAOKULU'NDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER, EĞİTİMİN ÖNÜNDEKİ İLETİŞİM ENGELLERİNİ SEVGİ VE EMEKLE AŞIYOR.