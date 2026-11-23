Aydınlı öğrencilerden hayat kurtaran bağış dayanışması

etkinliğin amacı:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı kız yurtlarında kalan öğrenciler, Kızılay tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek kan ve kök hücre bağışı yaptı. Etkinlik, gönüllülük esasına dayalı olarak kan ihtiyacı olan hastalara destek olmayı ve bağış bilincini yaygınlaştırmayı hedefledi.

öğrencilerin rolü ve toplumsal katkı:

Yurtlarda kalan üniversiteli gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle etkinliğe katılarak toplumsal dayanışmayı güçlendirdi. Öğrencilerin desteği, özellikle acil kan ihtiyacı olan hastalar için doğrudan umut yaratırken, bağışın düzenli hale gelmesi için farkındalık oluşturdu.

Katılımcılar, kan bağışının hayati önemine dikkat çekti ve gönüllülüğün toplum sağlığı üzerindeki etkisini vurguladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, duyarlılık gösteren öğrencilere teşekkür ederek bu tür organizasyonların sürdürülebilirliğinin önemine işaret etti.

Etkinlik, gençlerin sağlık alanındaki ihtiyaçlara karşı duyarlılığını öne çıkarırken, bağış kültürünün pekişmesine de katkı sağladı.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KIZ YURTLARINDA KALAN ÖĞRENCİLER, KIZILAY TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞINDA BULUNARAK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE UMUT OLDU.