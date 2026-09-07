Germiyan Sokağı'nda çiniyle buluşma ve usta emeğinin görünür kılınması

Germiyan Sokağı'nda çini deneyimi:

Germiyan Sokağı, Kütahya'nın tarihi dokusu içinde yaklaşık 230 yıllık geçmişiyle çini sanatını yaşatan mekanlardan biri. Sokağa gelen Kütahyalılar ve şehir dışından ziyaretçiler, geleneksel çini sanatını yakından görmekle kalmıyor, usta gözetiminde uygulamalı olarak çini yapımını deneyimliyorlar. Atölyeyi çalıştıran Tuncay Sakarlıoğlu, burada sunulan deneyimin hem ziyaretçilere hem de sokağın tanıtımına katkı sağladığını belirtiyor.

Ziyaretçilere uygulamalı deneyim:

Sakarlıoğlu, gelenlere belirli bir ücret karşılığında çini yapımını deneme fırsatı sunduklarını aktarıyor. Başlangıçta dışarıdan bakıldığında işin kolay göründüğünü söyleyen bazı ziyaretçiler, çamurla ilk tanıştıklarında zanaatın gerektirdiği beceri ve sabrı fark ediyor. Sakarlıoğlu, ziyaretçilerin 'Ne güzel, hemen kıvırıyorsun, şekil veriyorsun' gibi izlenimlerle başladıklarını; ancak oturup çalıştıkça bu işin zorluluğunu anlayıp ustalara saygı duymaya başladıklarını vurguluyor.

Ustalığın ve tanıtımın önemi:

Çini sanatının değerli bir meslek olduğunu ifade eden Sakarlıoğlu, zaman zaman halkın eserlere 'ucuz' veya 'pahalı' diye yaklaşsa da bu zanaatın ardında yoğun emek olduğunu söylüyor: 'Ustalarımıza başarılar diliyoruz. Allah yardımcımız olsun.' Bu uygulama, Germiyan Sokağı'nın ziyaretçi ilgisini artırırken sokağın doğal bir tanıtım aracına dönüşmesine de katkı sağlıyor.

Ziyaretçiler çini atölyesindeki deneyim sayesinde ileride sokakta gördükleri bir vazo ya da obje karşısında artık daha farklı bakacaklarını, eserin arkasındaki emeği daha iyi takdir edeceklerini aktarıyorlar. Bu yaklaşım, hem zanaatın korunması hem de kültürel bilincin güçlenmesi açısından önem taşıyor.

Atölyeye katılanlar arasında yer alan Muharrem Koç da deneyimin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirtiyor: 'Çini sanatı farklı bir meslek. Bir ustalık, zanaat gerekiyor.' Bu tür geri bildirimler, uygulamanın sürdürülmesi yönündeki kararlılığı destekliyor.

Sokaktaki uygulamanın devam edeceğini söyleyen Sakarlıoğlu, ilginin ve alakanın yüksek olmasından memnun olduklarını; hem yerel halkın hem de gelenlerin çiniyle doğrudan temas kurmasının hem zanaatın hem de Germiyan Sokağı'nın bilinirliğine olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Bu pratik atölye çalışmaları, çini sanatının nesiller arası aktarımına ve halkın kültürel değerleri yakından tanımasına hizmet ediyor.

ÇİNİ SANATÇISI TUNCAY SAKARLIOĞLU, SOKAĞA GELEN KÜTAHYALILAR VE ŞEHİR DIŞINDAN GELEN ZİYARETÇİLERE ÇİNİ YAPIMINI DENEYİMLEME İMKANI SUNDUKLARINI SÖYLEDİ.