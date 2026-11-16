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Gerze'de nergis soğanları geleceğe taşınmak için dikildi

Sinop Gerze'de yerel Gerze nergisi soğanları, 100 yıllık doğal mirası korumak amacıyla dikildi; etkinlikte çoğaltma çalışmaları ve çevre bilinci öne çıktı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Gerze'de nergis soğanları geleceğe taşınmak için dikildi

Gerze'de nergis soğanları toprakla buluştu

Sinop'ta doğal zenginliklerin korunması ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen çalışmalarda Gerze nergisi soğanları toprakla buluşturuldu. Etkinlik, bölgenin endemik ve yerel flora değerlerinin yaşatılması hedefiyle gerçekleştirildi.

etkinlik detayları:

Katılımcılar, Gerze nergisinin korunması ve çoğaltılması için bir araya geldi. Soğanlar, ilçede yüzyılı aşkın süredir doğal olarak yetiştiği için adını verdiği Nergisli Yalı Caddesi ile özdeşleşen örneklerden seçilerek dikildi. Dikim için soğanlar, İsmail Mızraklı, Banu Albayrak ve Hasan Dinç’in bahçelerinden temin edildi.

toplumsal etkiler ve teşekkürler:

Yetkililer, projenin yalnızca bitki örtüsünü korumakla kalmayacağını, aynı zamanda toplumda çevre bilincini artırmada da kritik bir rol oynadığını vurguladı. Katılımcılar hem soğan dikimi yaptı hem de ilçe genelinde uygulanabilecek yeni çevre projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Etkinlik sonunda, soğan temininde destek olan vatandaşlara teşekkür edildi.

Gerçekleştirilen bu tür çalışmaların, yerel ekosistemlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda somut adımlar olduğu kaydedildi. Proje, bölgesel biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı amaçlıyor.

&quot;GERZE NERGİSİ&quot; SOĞANLARI TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

"GERZE NERGİSİ" SOĞANLARI TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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