Küçük tezgahta büyük emek: Sivas'ta engeline rağmen üç çocuğunu okutan satıcı

1 metrekarelik tezgahın hikayesi:

Sivas kent merkezinde, Küçükminare Mahallesinde tezgah açan 59 yaşındaki Nihat Çakmak, 1 metrekarelik alanda çorap, eldiven, bere, kemer, anahtarlık ve telefon kılıfı gibi küçük eşyalar satarak geçimini sağlıyor. Kuzeninden devraldığı tezgahı 20 yılı aşkın süredir işleten Çakmak, tezgahın tarihçesini de sık sık dile getiriyor; tezgahın 45 yıllık bir geçmişi olduğunu ve amcasının çocuğunun kendisine bağışladığını anlatıyor.

aile ve sorumluluklar:

Çakmak, hayatı boyunca çalışarak üç çocuğunu büyüttü. Çocukların yaşları 30, 26 ve 16 olarak belirtiliyor; iki büyük çocuğu özel şirkette çalışırken, en küçüğü eğitimine devam ediyor. Çakmak, tezgahtan sağladığı gelirle evinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşıladığını söylüyor ve iki çocuğunu okuttuğunu vurguluyor.

mevsimin ve engelin getirdiği zorluklar:

14 yaşında geçirdiği kaza sonrası sağ kolunda oluşan engel nedeniyle Çakmak'ın raporunda yüzde 69 oranı yer alıyor. Bu duruma rağmen 2005 yılından beri aynı tezgahtan ekmeğini kazandığını belirten Çakmak, soğuk kış günlerinde üst üste giydiği kıyafetlerle tezgahını açtığını ve kimi zaman soğuk nedeniyle çalışamadığını aktarıyor. Kapalı bir çalışma alanının olmasının işleri kolaylaştıracağını söylüyor ve komşu esnafların iş yerlerine girip ısındıklarını ifade ediyor.

Çakmak, tezgahı ve çalışma koşulları hakkında şunları ifade ediyor: 'Bu tezgah 45 yıllık bir tezgah, benden önce başkaları bu tezgahta duruyordu. Amcamın çocuğu burayı bana bağışladı. Bu tezgahtan kazandığımla çocuklarımı okuttum, evimi buradan geçindiriyorum.'

Zorluklara karşın çalışmayı sürdüren Çakmak, inancının ve emeğinin kendisine güç verdiğini belirtiyor. Kendi sözleriyle, 'Ben rabbime beni ölene kadar çalıştır diye dua ediyorum.' Kapalı ve daha korunaklı bir çalışma alanı talebiyle, yaş ilerledikçe soğukta daha fazla zorlandığını vurguluyor.

Çakmak'ın öyküsü, sınırlı alan ve engellilik koşullarına rağmen aile sorumluluğunu üstlenen, küçük ölçekli ticaretle geçimini sağlayanların durumunu gözler önüne seriyor.

SİVAS KENT MERKEZİNDE KÜÇÜKMİNARE MAHALLESİ'NDE BULUNAN TEZGAHINDA ÇORAP, ELDİVEN, BERE, KEMER, ANAHTARLIK, TELEFON KILIFI GİBİ EŞYALAR SATARAK GEÇİMİNİ SÜRDÜREN NİHAT ÇAKMAK, YÜZDE 69 ENGELİNE RAĞMEN 3 ÇOCUĞUNU OKUTARAK EVİNE EKMEK GÖTÜRMEYE DEVAM EDİYOR.