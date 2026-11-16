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Marmaris'te ara tatil sahneleri çocukların hayal gücünü canlandırdı

Marmaris Belediyesi'nin 2. Çocuk Oyunları Şenliği yoğun katılımla başladı; iki oyun minik izleyicilere renkli sahneler, müzik ve öğrenme fırsatı sundu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Marmaris'te ara tatil sahneleri çocukların hayal gücünü canlandırdı

etkinlikten öne çıkanlar:

Marmaris Belediyesi’nin ara tatil programı kapsamında düzenlediği 2. Çocuk Oyunları Şenliği, hafta sonu Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’nde iki oyunla açıldı. Slogan olarak belirlenen "Bir Çocuk Değişir, Dünya Değişir" çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte minikler tiyatronun renkli ve canlı dünyasıyla buluştu.

haftasonu oyunları ve izleyici tepkisi:

Cumartesi günü Menteşe Belediyesi tarafından sahnelenen Hayvanların Büyülü Dünyası adlı oyun, pazar günü ise Sema Çiftçi Tiyatrosunun Hayalperest adlı oyunu miniklerle buluştu. Her iki oyunda da dekor, müzik ve oyunculuk öğeleri ön plandaydı; salonu dolduran çocuklar ve aileleri sahnede hem eğlendi hem de farklı dünyaların kapılarını araladı.

program ve kapanış:

Şenlik, 21 Kasım Cumartesi saat 14.00'te Karşıyaka Belediyesi tarafından sunulacak Dünyanın En Önemli Gösterisi ve 22 Kasım Pazar saat 14.00'te Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET) tarafından sahnelenecek Mutlu Prens ile sona erecek. Etkinlik, ara tatil boyunca çocukların tiyatro deneyimini zenginleştirmeye devam edecek.

belediyenin vurgusu:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, çocukların küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyümesinin önemine dikkat çekti. Ünlü, "Çocuklarımızın tiyatroyla, sanatla büyümesini çok önemsiyoruz. Ara tatil boyunca sahnede hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Tüm çocuklarımızı bu güzel etkinliklere bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MARMARİS’TE ÇOCUKLAR TİYATRO İLE BULUŞTU

MARMARİS’TE ÇOCUKLAR TİYATRO İLE BULUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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