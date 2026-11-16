Pazarlar’da organ bağışına dair farkındalık seferberliği

etkinlikte neler yapıldı:

Pazarlar Toplum Sağlığı Merkezi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Organ bağışı haftası kapsamında ilçe halkına organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüldü. Sağlık kuruluşuna başvuran vatandaşlara yönelik düzenlenen faaliyetlerde görevli sağlık personeli halkla doğrudan iletişim kurdu.

bilgilendirme içeriği:

Yüz yüze bilgilendirmelerde; organ bağışının kimler tarafından ve nasıl yapılabileceği, bağış sürecinin işleyişi ve uygulamadaki adımlar detaylarıyla anlatıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca konuya ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtılarak toplumda doğru bilinen yanlışların önüne geçilmesi hedeflendi.

yetkililerin çağrısı:

Sağlık yetkilileri, organ bağışında gönüllülük esasının ve aile onayının önemine dikkat çekti. Yetkililer, Bağışlanan her organ yeni bir hayattır anlayışıyla tüm ilçe halkını organ bağışı konusunda duyarlı olmaya ve bağışçı olmaya davet etti; yapılan bağışların organ nakli bekleyen binlerce hasta için hayati bir umut taşıdığı vurgulandı.

KÜTAHYA’NIN PAZARLAR İLÇESİNDE, ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA TOPLUMDA ORGAN BAĞIŞI BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE VATANDAŞLARI DOĞRU BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA FARKINDALIK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.