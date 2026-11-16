Pursaklar’da istihdam köprüsü güçleniyor

Pursaklar’da iş ve istihdam çalışmaları hız kesmiyor

Pursaklar Belediyesi, ilçede istihdamı artırmak amacıyla işverenlerle iş arayanlar arasında aktif bir aracılık görevi yürütüyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren İstihdam Şefliği, hem firmaların nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı hem de vatandaşların iş yaşamına katılımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Belediyenin çalışmaları, kamu ve özel sektördeki açık pozisyonlara yönelik duyurular, birebir yönlendirmeler ve firmalarla koordinasyon şeklinde yürütülüyor. Bu yaklaşım, hem işverenlerin doğru adayı daha hızlı bulmasını sağlıyor hem de iş arayanların uygun fırsatlara erişimini artırıyor.

İstihdam şefliği nasıl çalışıyor:

İstihdam Şefliği, ilçedeki firmalarla düzenli temas kurarak ihtiyaçları belirliyor ve kayıtlı iş arayanlar arasından uygun profilleri eşleştiriyor. Süreç, başvuru toplama, ön eleme ve firma görüşmelerine yönlendirme adımlarını içeriyor. Belediye, aynı zamanda sosyal medya duyuruları ve personel yönlendirmeleri ile ilçe sakinlerine ulaşmayı sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin çalışmaları değerlendirirken şunları kaydetti: "Göreve geldiğimiz günden bu yana iş arayan vatandaşlarımız ile eleman ihtiyacı duyan işverenlerimiz arasında güçlü bir köprü kurmaya gayret ediyoruz. İş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek, vatandaşlarımızın farklı alanlarda iş imkânlarına ulaşmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda işverenlerin de ihtiyaç duydukları personeli hızlı ve doğru şekilde temin etmelerine yardımcı oluyoruz. Önümüzdeki süreçte de istihdam odaklı projelerimizi artırarak sürdürecek, daha fazla işverenle iş birliği yaparak daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız. Pursaklar’da kimse kendini yalnız hissetmeyecek; belediye olarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Turaç Mühimmat Fabrikası alımında süreç ve rakamlar:

Örnek uygulama olarak Turaç Mühimmat Fabrikası’nın 30 kişilik personel alımıyla yürütülen çalışmada, İstihdam Şefliği toplam 210 iş arayan vatandaşla iletişime geçti. Bu adaylardan 34 kişi görüşme davetine olumlu yanıt verdi. Belediye tarafından yapılan sosyal medya duyuruları üzerinden ise ek 23 başvuru alındı; böylece toplam 57 aday firma yetkilileriyle birebir iş görüşmesi gerçekleştirme fırsatı buldu.

Firma yetkililerinin yapacağı nihai değerlendirmeler sonucunda işe alınacak adaylar belirlenecek. Belediye yetkilileri, benzer eşleştirme modellerini artırarak daha fazla işverenle iş birliği yapılacağını ve daha çok vatandaşın istihdam olanaklarına erişeceğini belirtti.

İSTİHDAM ŞEFLİĞİ, İŞ ARAYAN VATANDAŞLARLA NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE İHTİYAÇ DUYAN FİRMALAR ARASINDA KÖPRÜ KURARAK HEM İŞVERENLERE HEM DE İŞ ARAYANLARA ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR.