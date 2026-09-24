Gevaş'ta Aladüz Mahallesi'nde örtü üstü yangın yarım saatte kontrol altına alındı

yangının başlangıcı ve ihbar:

Edinilen bilgiye göre, Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Aladüz Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü üstü yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

Kısa sürede bölgeye intikal eden Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahale ile söndürüldü.

yerel tepki ve müdahalenin önemi:

Mahalle sakinlerinin zamanında ihbarı, itfaiye ekiplerinin hızlı erişimini kolaylaştırdı ve yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında etkili oldu. Olayla ilgili diğer ayrıntılar ve resmi bilgiler yetkililerce paylaşılabilir.

VAN'IN GEVAŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.