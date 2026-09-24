Dolar 48,8517 +0,04%
Euro 55,6667 +0,01%
Bist 12.976,89 -2,07%
Altın Gram 6.742,66 -0,59%
EUR/USD 1,1374 -0,13%
Brent Petrol 104,60 +1,47%
--°

Gevaş'ta Aladüz Mahallesi'nde örtü üstü yangın yarım saatte kontrol altına alındı

Gevaş ilçesi Aladüz Mahallesi'nde örtü üstü yangın çıktı; mahalle sakinleri 112'yi aradı, Gevaş İtfaiye Grup Amirliği yangını yarım saatte söndürdü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gevaş'ta Aladüz Mahallesi'nde örtü üstü yangın yarım saatte kontrol altına alındı

yangının başlangıcı ve ihbar:

Edinilen bilgiye göre, Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Aladüz Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü üstü yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

Kısa sürede bölgeye intikal eden Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahale ile söndürüldü.

yerel tepki ve müdahalenin önemi:

Mahalle sakinlerinin zamanında ihbarı, itfaiye ekiplerinin hızlı erişimini kolaylaştırdı ve yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında etkili oldu. Olayla ilgili diğer ayrıntılar ve resmi bilgiler yetkililerce paylaşılabilir.

VAN&#039;IN GEVAŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

VAN'IN GEVAŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaköprü'de deprem paniği: terliğini bırakan kişi çorapla dışarı çıktı
images

Deprem anında terliğini bırakarak çorabıyla kaçan kişi güvenlik kamerasında
images

Palu'da ders başı güvenliği: okul çevreleri ve servisler mercek altında
images

Çanakkale'de sahil ve emniyetten ortak operasyon: 109 düzensiz göçmen yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaköprü'de deprem paniği: terliğini bırakan kişi çorapla dışarı çıktı

dijital çocuk güvenliği için youtube yetkilisiyle görüşme

Denizli’nin vergi rekortmenleri açıklandı: isimlerin büyük bölümü gizli kaldı

Ayvalık'ta uygulamalı matematik ve mühendislikte uluslararası buluşma

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği