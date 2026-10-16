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Geyve'de toprak kayması nedeniyle iki mahallenin kara yoluyla bağlantısı kesildi

Geyve'de sağanak sonucu Doğançay ve Maksudiye mahallelerine D-650 kara yolunun Bilecik yönünden giriş kapandı; ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Geyve'de toprak kayması nedeniyle iki mahallenin kara yoluyla bağlantısı kesildi

Olay ve etki alanı:

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak sonrası Doğançay mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı.

Çalışmalar ve müdahale:

Bölgeye sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Güvenlik önlemleri:

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı ve çalışma alanında trafik ile güvenliği sağlamak üzere görev yaptı.

SAKARYA&#039;NIN GEYVE İLÇESİNDE SAĞANAK NEDENİYLE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI SONUCU DOĞANÇAY VE...

SAKARYA'NIN GEYVE İLÇESİNDE SAĞANAK NEDENİYLE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI SONUCU DOĞANÇAY VE MAKSUDİYE MAHALLELERİNE D-650 KARA YOLUNUN BİLECİK İSTİKAMETİNDEN GİRİŞ KAPANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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