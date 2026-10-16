Geyve'de toprak kayması nedeniyle iki mahallenin kara yoluyla bağlantısı kesildi

Olay ve etki alanı:

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak sonrası Doğançay mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı.

Çalışmalar ve müdahale:

Bölgeye sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Güvenlik önlemleri:

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı ve çalışma alanında trafik ile güvenliği sağlamak üzere görev yaptı.

SAKARYA'NIN GEYVE İLÇESİNDE SAĞANAK NEDENİYLE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI SONUCU DOĞANÇAY VE MAKSUDİYE MAHALLELERİNE D-650 KARA YOLUNUN BİLECİK İSTİKAMETİNDEN GİRİŞ KAPANDI.