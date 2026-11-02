Efeler'den çıkan lezzetler Eskişehir'in tedarik listesine girdi

Yerel üretim kapasitesi büyüyor:

Efeler Belediyesi Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, Başkan Anıl Yetişkin döneminde artan üretim kapasitesiyle hem uluslararası pazarda hem de yurt içinde dikkat çekiyor. Fabrikada uzman gıda mühendislerinin gözetiminde üretilen katma değerli ürünler, Efeler'in bereketli topraklarından sofralara ulaşacak şekilde işleniyor.

Fabrikanın üretim hattında yer alan ve kalite kontrollerinden geçirilen ürünler arasında enginar konserveleri, kestane şekeri, şevketibostan, kaya koruğu, zeytin ve erişte gibi bölgeye özgü lezzetler bulunuyor. Bu çeşitlilik, hem ihracat hem de iç talep açısından fabrikanın cazibesini artırıyor.

Eskişehir tedariki ve yerel kalkınma etkisi:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin fabrikanın ürünlerini tedarik etmeye başlaması, Efeler modelinin Türkiye genelinde karşılık bulduğuna dair somut bir işaret olarak değerlendiriliyor. Belediyenin satın alımları, yöresel üretimin kamu alımlarında yer almasının yolunu açarken, üretici kadınların gelirine ve bölgesel istihdama olumlu katkı sağlıyor.

Yerel lezzetlerin yurt içindeki yaygınlığı, sadece büyükşehir tedarikleriyle sınırlı kalmıyor; ürünler Efe Bakkallar ağı ve dijital satış platformu efelerpazari.com.tr üzerinden de vatandaşlarla buluşturulmaya devam ediyor. Bu dağıtım ağı, üretimin hem sürdürülebilirliğini hem de marka bilinirliğini güçlendiriyor.

Sonuç olarak, Efeler Belediyesi'nin desteklediği üretim süreci ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin tedarik hamlesi, bölgesel ürünlerin hem ekonomik değerini yükseltiyor hem de yerel kalkınma modelinin örnekleşmesine katkı sunuyor.

FELER BELEDİYESİ KADIN EMEĞİ TARIMSAL ÜRÜN FABRİKASI’NDA ÜRETİLEN YÖRESEL LEZZETLER, ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DA TEDARİK EDİLMEYE BAŞLANDI. ENGİNAR KONSERVESİNDEN KESTANE ŞEKERİNE KADAR BİRÇOK ÜRÜN, EFELER’İN YEREL ÜRETİM GÜCÜNÜ TÜRKİYE GENELİNDE TANITIYOR.