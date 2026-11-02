Bahçelievler'de yanlış park İETT'yi yolda bıraktı, cadde uzun süre kilitlendi

Yenibosna 29 Ekim Caddesi'nde trafik yanlış park yüzünden durdu

İstanbul Bahçelievler'de, Yenibosna 29 Ekim Caddesi üzerinde yanlış park edilen bir araç, dar alanda dönüş yapmak isteyen bir İETT otobüsünün ilerlemesini engelledi. Otobüsün yolda mahsur kalmasıyla cadde üzerinde metrelerce araç kuyruğu oluştu ve trafik uzun süre aksadı.

Olayın gelişimi:

Sürücüler ve otobüsteki yolcular, dar sokakta dönüş yapamayan otobüsün etrafında beklemek zorunda kaldı. Yanlış park eden aracın konumu nedeniyle özellikle büyük araçların geçişi olanaksız hale geldi; bunun sonucunda cadde üzerinde araç yoğunluğu ve uzun kuyruklar oluştu. Bazı sürücüler trafikte ilerleyemeyince tepki gösterdi ve durumu kayda aldı.

Vatandaşların çabaları ve tepkileri:

Yolcular ve bekleyen sürücüler, araç sahibine ulaşabilmek için yoğun çaba gösterdi. Sahibine ulaşılamaması üzerine bazı vatandaşlar aracı kendi imkânlarıyla hareket ettirmeyi, hatta yerinden kaldırmayı denedi. Olay sırasında yolda kalanların yaşadığı mağduriyeti dile getirenler, randevularına ve işlerine geç kaldıklarını söyledi. Bir vatandaş, "Adam park etmiş arabayı ve otobüs geçemiyor. Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde randevum var, geciktim" ifadelerini kullandı.

Başka bir sürücü, "Araç buraya park etmiş otobüste geçemiyor. Arkada trafik 1,5 kilometre, bir saattir bekliyoruz. Aracın üzerinden adamın numarası da yok. Adamın akşam işi bitene kadar devam" diyerek tepkisini gösterdi. Atilla Akbulut ise, "Yanlış park yüzünden şu an da otobüs geçemiyor. 1 saate yakındır bekliyoruz burada" dedi.

Polis müdahalesi ve sonrasında:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumu inceleyip gerekli bildirimin yapılacağını belirtti. Ekiplerin ön incelemesinin ardından olay yerinden ayrılması üzerine bekleyenler, yanlış park eden sürücünün gelmesini beklemeye devam etti. Yaşanan aksama, hem toplu taşıma yolcuları hem de diğer sürücüler için uzun süreli bir mağduriyete neden oldu.

Olay, yerel trafik akışını etkileyen yanlış park uygulamalarının yaratabileceği sorunları bir kez daha gözler önüne serdi ve sürücüler arasındaki sabrı zorladı.

İSTANBUL’UN BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE YANLIŞ PARK EDİLEN BİR ARAÇ NEDENİYLE TRAFİK ADETA KİLİTLENDİ.