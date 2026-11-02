Gölbaşı'nda kışlağın gölgesinde haşereye kökünden müdahale

Gölbaşı'nda kışlak ilaçlama çalışmaları sürüyor:

Gölbaşı Belediyesi, haşere ve sivrisinek popülasyonunu kontrol altına almak ve gelecek yıl oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla kışlak döneminde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yaz aylarında yürütülen larva ve uçkun mücadelesinin ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış boyunca hedefe yönelik uygulamalar yapıyor.

Saha taramaları ve odak noktalar:

Ekipler, dere yatakları, rögarlar, kanallar, sazlık alanlar ve su birikintileri gibi haşerelerin barınabileceği ve üreyebileceği noktaları titizlikle kontrol ediyor. İlçenin tüm mahallelerinde düzenli saha taramaları gerçekleştiren ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli ilaçlama uygulamalarını gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarla larva döneminde müdahale edilerek yaz aylarındaki yoğunluğun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Çevre ve halk sağlığı önceliği:

Çevreyi ve doğal yaşamı gözeten yöntemlerle yürütülen uygulamalar sayesinde hem halk sağlığı korunuyor hem de Gölbaşı'nın doğal güzellikleri ve yaşam kalitesi sürdürülebilir kılınıyor. Belediye yetkilileri, uygulamaların çevreye duyarlı ve bilimsel ilkelere uygun şekilde planlandığını vurguluyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, haşereyle mücadelenin yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, Gölbaşımız eşsiz doğası, gölleri ve yeşil alanlarıyla her mevsim ayrı güzel. Bu güzellikleri korumak, hemşehrilerimizin sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmesini sağlamak bizim öncelikli sorumluluklarımız arasında. Haşere ve sivrisinekle mücadeleyi yalnızca yaz aylarına bırakmıyor, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle yılın 12 ayı sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kışlak dönemi, bu mücadelenin en önemli aşamalarından biri. Sivrisinek ve haşereler henüz çoğalmadan, barınabilecekleri alanlarda gerekli önlemleri alıyor, mücadelemizi kaynağında yürütüyoruz. Dere yataklarından rögar ve kanallara, sazlıklardan su birikintilerine kadar ilçemizin her noktasında titizlikle çalışıyoruz. Amacımız, yalnızca bugünün değil, gelecek yılın da sağlıklı ve huzurlu bir ilçesini hazırlamak. Doğamızı koruyarak, çevreye duyarlı yöntemlerle hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla vakit geçirebildiği bir Gölbaşı için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz dedi.

Belediye, vatandaşların görüş ve şikayetlerini de takip ederek ilaçlama programlarını bölge ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor ve kâr amacı gütmeyen, halk sağlığını ön planda tutan bir çalışma planı yürütüldüğünü bildiriyor.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ, HAŞERE VE SİVRİSİNEK POPÜLASYONUNU KONTROL ALTINDA TUTMAK VE GELECEK YIL OLUŞABİLECEK YOĞUNLUĞUN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA KIŞLAK DÖNEMİ İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ.