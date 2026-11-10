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Samsun'da minik kalplere moral: bir gülümseme bir umut hastanelerde

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve kurum ortakları, Bir Gülümseme Bir Umut projesiyle kanser tedavisi gören çocuklara hastanede moral veriyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Samsun'da minik kalplere moral: bir gülümseme bir umut hastanelerde

Projenin kapsamı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile Medical Park Samsun Hastanesi iş birliğiyle yürütülen Bir Gülümseme Bir Umut Projesi, hastanelerde kanser tedavisi gören çocuklarla düzenli buluşmalar gerçekleştiriyor. Proje, tedavi sürecindeki çocuklara moral ve motivasyon desteği sunmayı, aileleriyle birlikte sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Etkinlikler ve uygulama:

Ekipler, yaş grupları ve bireysel ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanan programlarla çocukların yüzünde tebessüm oluşturacak oyun ve drama çalışmaları, resim ile el sanatları atölyeleri, kitap okuma saatleri ve grup sohbetleri düzenliyor. Bu çalışmalar güvenli bir ortamda, çocukların katılımını teşvik edecek şekilde planlanıyor.

Güvenli ortam ve hedeflenen etki:

Proje kapsamında gerçekleştirilen atölyeler temel yaşam becerilerini destekliyor ve çocukların sosyal becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Minik kalplerle kurulan bu yakın temas, tedavi sürecinin yükünü hafifletmeyi ve hastane ortamında moral kaynağı olmayı amaçlıyor.

&quot;BİR GÜLÜMSEME BİR UMUT PROJESİ&quot; KAPSAMINDA TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDEN ÇOCUKLAR ZİYARET EDİLEREK...

"BİR GÜLÜMSEME BİR UMUT PROJESİ" KAPSAMINDA TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDEN ÇOCUKLAR ZİYARET EDİLEREK ONLARA MORAL VE MOTİVASYON DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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