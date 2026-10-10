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Gıdanın izinde: Söke'de hasat öncesi pestisit denetimi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, narenciye başta olmak üzere hasat öncesi numuneler alıp laboratuvarlara göndererek pestisit kalıntılarını izliyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Gıdanın izinde: Söke'de hasat öncesi pestisit denetimi

Hasat öncesi takip ve numune alma

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, tarımsal ürünlerde pestisit kalıntısı kontrolünü sağlamak amacıyla hasat öncesi denetimlerini sürdürüyor. Ekipler özellikle narenciye bahçelerinde saha çalışması yaparak numune alıyor ve analiz için ilgili laboratuvarlara gönderiyor.

Denetimin uygulama biçimi:

Tarım ekipleri, numune alma ve kayıt süreçlerine uygun şekilde hareket ederek pestisit kalıntısı tespitine imkan veren örnekler temin ediyor. Aynı zamanda üreticilere bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) mevzuata uygun kullanımı konusunda bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapılıyor.

Hedeflenen sonuçlar:

Yapılan kontrollerin temel hedefi, insan sağlığını tehdit edebilecek kalıntıların önlenmesi ve tüketicilere güvenilir gıda sunulmasıdır. Denetimler ayrıca üreticilerin pestisitleri doğru ve bilinçli kullanmasını teşvik ederek tarımsal üretimde gıda güvenilirliğinin korunmasına katkı sağlıyor.

SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, TARIMSAL ÜRÜNLERDE PESTİSİT KALINTISINI KONTROL ETMEK...

SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, TARIMSAL ÜRÜNLERDE PESTİSİT KALINTISINI KONTROL ETMEK AMACIYLA HASAT ÖNCESİ NUMUNELER ALARAK LABORATUVARLARA GÖNDERİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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