Gökyüzünde millî ritim: Türk Yıldızları Şanlıurfa semalarında TEKNOFEST'i büyüledi

TEKNOFEST Güneydoğu'da gökyüzünde iz bırakan gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa semalarında gerçekleştirdiği hassas ve yüksek hızlı manevralarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Festival alanını kırmızı-beyaz renklerle dolduran ekip, hem teknik yetkinliğini hem de millî ruhu görsel bir şölene dönüştürdü.

Yurt içinde ve yurt dışında sergilediği performanslarla tanınan tim, TEKNOFEST süresince düzenlediği gösterilerle alandaki yüz binlerce izleyiciye senkronize hareketler ve imza manevralar sundu. Gösteriler yüksek disiplin, milimetrik hesaplama ve ekibin birbirine olan güveniyle mümkün oluyor; aynı zamanda izleyicilere millî bir gurur hissi yaşatıyor.

gösterinin teknik ve görsel ayrıntıları:

Performanslar kısa ama yoğun bir planlamanın ürünü. Üsteğmen Berkalp Bilgili, manevraları ve tim düzenini şöyle anlattı: "Bir sürü manevramız var. Az önce de bahsettiğim iki kısma ayırabiliriz gösteriyi: Ana paket; 6 uçak beraber pasajları sergilerler. Takiben sololar ayrılır. Bu sefer ana paket ve sololar beraber. Ana paket timin disiplinini, timin gücünü, eğitim seviyesini gösterir. Sololar da timin dayanıklılığını, iradesini ve aynı şekilde yine eğitim seviyesini göstermek için gösterilerini icra ederler. Numaralar için tek görev liderlerine bakmaktır. Liderlerine güven duymaktır. Ve aynı şekilde liderlerinin onlara güvenebileceği şekilde çalışmaktır. Türk Yıldızları güven esasıyla uçarlar. Herkes birbirine güvenir ve herkes yanındakinin güvenini boşa çıkarmamak için çalışır".

Bu senkronizasyon, hem görsel etkiyi hem de güvenlik ve disiplin unsurlarını ön plana çıkarıyor. Ana paketin sağlam duruşu ile soloların dinamizmi, gösterinin iki temel bileşenini oluşturuyor ve her gösteride aynı hassasiyetle uygulanıyor.

pilotların gençlere ve halka mesajı:

Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Fatih Sağlam, gösterilerin anlatımına büyük önem verdiklerini söyledi: "Pilotlarımız bu gösteriyi yaparken kusursuz bir uçuş sergiliyorlar. Gerçekten her şey kusursuz. Planlama aşamasından gökyüzündeki her detaya kadar simetri, zamanlamalar, giriş-çıkış noktaları, her şey kusursuz. Tabii bu kusursuz uçuşun güzel de bir anlatımı olması gerekiyor. Ben de elimden geldiğince buna dikkat etmeye çalışıyorum. İnsanların kalplerine dokunmaya çalışıyorum. Beraber aynı enerji altında, onların enerjisini öncelikle hissedip sonra bunu da metinlerimize, sesimize de yansıtıp onlarla beraber bağ kurmak benim için tarif edilemez bir gurur. Umarım halkımız da beğeniyordur. Bu uçuşa layık bir anlatım yapabiliyoruzdur. Tabii metinlerim gittiğimiz her yerin özelliğine göre, yöresel özelliklerine göre de metinlerimizi, müziklerimizi ayarlıyoruz. Tabii buraya gelmeden önce Mısır Piramitleri üzerinde bir uçuş gerçekleştirdik. Antik dünyanın 7 harikasından biri olan Mısır Piramitleri üzerinde, Giza Piramitleri’nde uçuş gerçekleştirdik. Tarihsel bir doku olarak da şimdi tarihin sıfır noktasına geldik o noktadan. Tabii burada da bu farklı kültürel enerjiyi de hissedebiliyoruz. Dolayısıyla Şanlıurfa semalarında uçmak da ayrı bir heyecan, ayrı bir doku, ayrı bir yöre diyebilirim. Bunu da halkımızla paylaşmanın gururunu yaşıyoruz".

Üsteğmen Berkalp Bilgili, ekip olarak taşıdıkları amacı şu sözlerle özetledi: "Amacımız Türk milletinin gücünü, Türk milletinin kudretini tüm dünyaya duyurmak. Milli jetle uçmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Türk Yıldızları güven esasıyla uçarlar. Herkes birbirine güvenir ve herkes yanındakinin güvenini boşa çıkarmamak için çalışır".

Gençlere doğrudan seslenen ifadeler de etkinliğin önemli bir parçasıydı. Bilgili, "Şu an hâlâ genç olan birisi olarak gençlere mesajım; her zaman çok çalışmaları, kitap okumaları, gündemden, literatürden eksik kalmamaları. Bunları yaparken de bir hayallerinin olması ve o hayallerinin peşinden her zaman koşması gerektiklerini söylüyorum. Milli jetle uçmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Tabii ki onların test tarihini bilmiyoruz ama yakın gelecekte bize gelecektir diye düşünüyoruz. Biz kendi uçağımızla akrobasi yapmak için çok heyecanlıyız" dedi.

Yüzbaşı Fatih Sağlam da, "Gençleri aramıza bekliyoruz. Bugün bu gösterileri izleyen bir çocuğun ileride pilot olacağını biliyoruz. Hayallerinin peşinden gitsinler, asla vazgeçmesinler. ’Olmaz’ demesinler" diyerek gençlerin projelere ve hayallerine cesaretle sarılmasını istedi. Sağlam ayrıca TEKNOFEST için hazırladığı özel sunumla gösteriye anlatısal bir derinlik kattı.

TEKNOFEST Güneydoğu, Türkiye'nin millî teknoloji hamlesi vizyonunu ve havacılık kültürünü geniş kitlelerle buluurmaya devam ederken, Türk Yıldızları gibi timlerin performansları hem yetenek gösterisi hem de gençlere ilham kaynağı oluyor. Festival boyunca ekibin gerçekleştireceği gösteriler izleyicilere görsel ve duygusal bir deneyim sunmayı sürdürecek.

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN DÜNYACA ÜNLÜ AKROBASİ TİMİ TÜRK YILDIZLARI, TEKNOFEST KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HASSAS VE YÜKSEK HIZLI MANEVRALARLA İZLEYENLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI. EKİP ÜYELERİ, MİLLÎ JETLE UÇMA HEYECANLARINI DİLE GETİRİRKEN GENÇLERE DE HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞMALARI ÇAĞRISINDA BULUNDU. ÜTĞM. BERKALP BİLGİLİ, "AMACIMIZ TÜRK MİLLETİNİN GÜCÜNÜ, TÜRK MİLLETİNİN KUDRETİNİ TÜM DÜNYAYA DUYURMAK. MİLLİ JETLE UÇMAK İÇİN SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ. TÜRK YILDIZLARI GÜVEN ESASIYLA UÇARLAR. HERKES BİRBİRİNE GÜVENİR VE HERKES YANINDAKİNİN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAMAK İÇİN ÇALIŞIR" DERKEN BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER SUBAYI OLAN YÜZBAŞI FATİH SAĞLAM DA ,"GENÇLERİ ARAMIZA BEKLİYORUZ. BUGÜN BU GÖSTERİLERİ İZLEYEN BİR ÇOCUĞUN İLERİDE PİLOT OLACAĞINI BİLİYORUZ. HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTSİNLER, ASLA VAZGEÇMESİNLER. 'OLMAZ' DEMESİNLER" DEDİ.