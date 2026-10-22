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Kayseri amatöründe ilk hafta heyecanı: Abdulsamed Bozüslü sezonu açtı

Kayseri Süper Amatör Küme 2026-2027 sezonu başladı; ilk haftada oynanan 5 maçta 21 gol kaydedildi ve sezonun ilk golünü Abdulsamed Bozüslü attı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri amatöründe ilk hafta heyecanı: Abdulsamed Bozüslü sezonu açtı

sezon açılışı:

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 futbol sezonu başlarken, geride kalan hafta sonunda toplam 5 müsabakada 21 gol kaydedildi. Haftanın açılışı, hem taraftar hem de takımlar için tempolu bir start işareti oldu.

ilk gol anı:

Sezonun ilk golü, Kocasinan Ülküspor forması giyen Abdulsamed Bozüslü tarafından atıldı. Mavi-beyazlılar, Argıncık Stadı'nda oynanan Amaratspor maçının 3. dakikasında Bozüslü'nün golüyle 1-0 öne geçti ve bu vuruş sezonun açılış golü olarak kayıtlara geçti.

penaltı golü ve hafta değerlendirmesi:

Haftanın dikkat çeken diğer bir anı ise penaltı golüydü; sezonun ilk penaltı golünü Amaratspor'dan İsmail Aydoğdu filelerle buluşturdu. İlk haftanın gol sayısı ve erken dakikalarda gelen goller, ligde tempolu bir sezon beklentisini güçlendirdi.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME&#039;DE SEZONUN İLK GOLÜNÜ KOCASİNAN ÜLKÜSPOR’DAN ABDULSAMED BOZÜSLÜ...

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME'DE SEZONUN İLK GOLÜNÜ KOCASİNAN ÜLKÜSPOR’DAN ABDULSAMED BOZÜSLÜ KAYDETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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