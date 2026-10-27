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girişimcilere çağrı: kosgeb desteklerini inceleyin ve başvurun

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, hizmet sektöründe yeni kurulan işletmelere yönelik KOSGEB girişimci desteklerini anlatarak esnafı başvuru şartlarını incelemeye çağırdı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Berk Doğan

girişimcilere çağrı: kosgeb desteklerini inceleyin ve başvurun

AYESOB'tan yeni işletmelere yönelen destek çağrısı

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, KOSGEB Aydın İl Müdürü Berkay Çetin Oral ile birlik binasında gerçekleşen görüşmenin ardından hizmet sektöründe yeni kurulan işletmelere yönelik desteklere dikkat çekti. Künkcü, yeni işletmelerin kuruluş aşamasında sağlanacak desteklerin, işletmelerin sürdürülebilirliği ve geleceğe güvenle bakabilmesi açısından önemine vurgu yaptı.

programın öne çıkan maddeleri:

Künkcü, KOSGEB'in Girişimci Destek Programının yeniden yapılandırıldığını aktararak program kapsamındaki ana destekleri aktardı. Buna göre İş Kurma Desteği kapsamında iki temel başlık yer alıyor: Platform Giderleri Desteği ve Performans Desteği. Platform Giderleri Desteği, dijital şirketlerin platform kayıt ücretlerini kapsarken, Performans Desteği kapsamında işletmelere 8 brüt asgari ücrete kadar destek sağlanabiliyor.

Künkcü, şartları sağlayan esnaf ve girişimcilerin bu imkânları değerlendirmeleri gerektiğini belirtti ve desteklerden yararlanmak isteyenlerin başvuru koşullarını dikkatle incelemelerini önerdi. Ayrıca esnaf ve sanatkârların doğru bilgiye erişmesinin kendileri için öncelikli olduğunu ifade etti.

başvuru ve bilgiye erişim:

Başkan Künkcü, iş kuran, üreten ve istihdama katkı sunan girişimcilerin yanlarında olduklarını vurguladı ve esnafın kendisine uygun desteklerden haberdar olması gerektiğini söyledi. Programın kapsamı ve başvuru şartları hakkında ayrıntılı bilginin KOSGEB’in resmî internet sitesinden ulaşılabileceğini hatırlattı. Esnaf ve girişimciler, ilgili şartları inceleyip başvurularını bu doğrultuda planlamalıdır.

AYDIN ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (AYESOB) BAŞKANI MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ, HİZMET SEKTÖRÜNDE...

AYDIN ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (AYESOB) BAŞKANI MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ, HİZMET SEKTÖRÜNDE YENİ KURULAN İŞLETMELERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİNE DİKKAT ÇEKEREK ESNAF VE GİRİŞİMCİLERİ BAŞVURU ŞARTLARINI İNCELEMEYE DAVET ETTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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