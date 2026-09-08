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Girişimcilere özel dijital başlangıç: ING'in Yeni İşim Hesabı

ING Türkiye'nin Yeni İşim Hesabı, uzaktan hesap açma ve 7/24 masrafsız EFT, FAST ve SWIFT işlemleriyle yeni kurulan işletmelere kapsamlı destek sunuyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Girişimcilere özel dijital başlangıç: ING'in Yeni İşim Hesabı

ING Türkiye'den yeni kurulan işletmelere entegre destek

ING Türkiye, yeni kurulan işletelere yönelik geliştirilen Yeni İşim Hesabı ile girişimcilere kuruluşun ilk anından itibaren kapsamlı bir destek sunduğunu açıkladı. Banka, bu paketle finansal ve operasyonel ihtiyaçları bir araya getirerek işletmelerin ilk yılı boyunca maliyetlerini hafifletmeyi ve büyüme süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Hızlı ve masrafsız dijital bankacılık:

Paket kapsamında işletmeler, şubeye gitmeye gerek kalmadan uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayabiliyor ve işlemlerini tamamen dijital kanallardan yönetebiliyor. 7/24 ücretsiz EFT, havale ve FAST olanakları ile günlük nakit yönetimi masrafsız hale geliyor. Yabancı para transferleri (SWIFT) de ING Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden gerçekleştirildiğinde ING ve muhabir bankaya herhangi bir masraf ödenmiyor; gelen SWIFT transferlerinden de para birimi fark etmeksizin ING tarafından ücret alınmıyor.

Birikim, nakit akışı ve başlangıç avantajları:

Yeni iş kuranlar, hesabı ilk kez açtıklarında şirketlerinin ilk yılı boyunca İşim İçin Turuncu Hesap imkanlarından faydalanabiliyor. Bu yapı sayesinde işletmeler birikimlerini vade beklemeden değerlendirebiliyor; ihtiyaç duyduklarında hesaba para yatırıp çekerek nakit akışlarını esnek biçimde yönetebiliyorlar. Banka, böylece kuruluş dönemindeki likidite yönetimine destek veriyor.

Operasyonel destek ve ticari kolaylıklar:

Yeni İşim Hesabı yalnızca bankacılık ürünleriyle sınırlı kalmıyor; işletmelere operasyonel avantajlar da sunuluyor. Yeni yazarkasa POS'unda ING'yi tercih eden işletmeler, belirlenen ciro koşullarını sağlamaları halinde 8 bin TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Ayrıca LUCA Mali Müşavir Paketi ile e-Belge entegrasyonunda 1.500 kontör avantajı ve ticari kredi başvurularında aidatsız şirket kredi kartı gibi ürünlerle operasyonel maliyetler azaltılıyor.

ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Yeni bir iş kurma sürecinde maliyetlerin doğru yönetilmesi ve nakit akışının sağlıklı planlanması büyük önem taşıyor. Biz de bu ihtiyaçtan yola çıkarak banka olarak girişimcilerin ilk adımlarından itibaren yanlarında olmayı ve onlara işlerini kolaylaştıran bütüncül çözümler sunmayı önemsiyoruz. Yeni İşim Hesabı ile KOBİ’lere yalnızca bir banka hesabı değil; ilk yıllarını daha az maliyetle ve daha güçlü bir finansal zeminde geçirebilecekleri entegre bir başlangıç paketi sunuyoruz. Girişimcilerin finansal süreçlerini kolaylaştırırken büyüme yolculuklarını desteklemeye devam edeceğiz."

Sonuç olarak ING Türkiye'nin Yeni İşim Hesabı, yeni kurulan işletmelere dijital erişim, masrafsız ödeme işlemleri, döviz transferlerinde ücret avantajı ve operasyonel destek paketleriyle kuruluş döneminde kapsamlı bir başlangıç desteği sunuyor.

ING TÜRKİYE TÜZEL BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HÜSNİYE ULU

ING TÜRKİYE TÜZEL BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HÜSNİYE ULU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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