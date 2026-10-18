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Girişte çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Kayseri Melikgazi'de bir binanın girişinde çıkan kavgada S.A. ve Ö.Y. bıçaklandı; sağlık ekipleri müdahale etti, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 05:07

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 05:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Girişte çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de apartman önünde bıçaklı çatışma: iki yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir binanın girişinde meydana gelen kavgada S.A. ve Ö.Y. bıçaklanarak yaralandı. Olay, Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes 1. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bina önünde yaşandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, S.A. ile Ö.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlendi ve kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi bıçaklanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale ve soruşturma:

Bölgeye intikal eden ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı; sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri soruşturma başlattı. Olayın çıkış nedeni, taraflar arasındaki tartışmanın detayları ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi yetkililer tarafından yürütülen soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR BİNANIN GİRİŞİNDE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ BIÇAKLANARAK...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR BİNANIN GİRİŞİNDE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ BIÇAKLANARAK, YARALANDI. POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ŞÜPHELİ YAKALANARAK, GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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