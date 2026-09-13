Gülüşlerle dolu bir gün: Sultangazi'de bin 500 çocuğa toplu sünnet şöleni

Sultangazi Belediyesi, bu yıl da geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şölenini düzenleyerek bin 500 çocuğun sünnetini gerçekleştirdi. Sultangazi Belediye Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen program, çocuklara ve ailelere yönelik etkinliklerle dolu dolu geçti.

Katılımcılar ve protokol açıklamaları:

Programa; İstanbul Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı, BBP Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ile çok sayıda aile katıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin programda şunları söyledi: "Hem istikrarlı şekilde bu hizmetleri devam ettirebilmek hem de her alana dokunabilmek çok önemli. Bu güzel ortamda bizleri buluşturduğu için başta Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun olmak üzere emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin, evlatlarımızın yollarının, bahtlarının açık olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum".

Belediye başkanının mesajı:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise belediye hizmetlerinin sosyal boyutuna vurgu yaptı ve etkinlikle ilgili şunları ifade etti: "Bugün sosyal faaliyetlerimizden birisiyle sizlerle bir aradayız. Yaklaşık olarak bugüne kadar 9 bin çocuğumuza sünnet şöleni gerçekleştirmiş olduk. Bu yıl da bin 500 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Buraya gelenler var, gelemeyenler var. Ama onların sünnetle ilgili işlemleri tamamlanmış oldu. Buna iki yönüyle bakabiliriz. Elbette sadece ihtiyaç vardı ve biz bunu giderdik diye bakmıyoruz. Buna gençlerimizin sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmeleri, ailelerin de böyle bir şölende onları hatıra kalacak böyle bir şölende onlarla birlikte olmaları bizim için çok önemli. Çocuklarının mutluluğuna şahitlik etmeleri bizim için oldukça önemli. Ve bugün burada bu mutluluğa hep beraber şahitlik ediyoruz. Çocuklarımız eğleniyorlar, gülüyorlar ve bu bizim için olmazsa olmaz. Onların hayatını kolaylaştırmak sürekli gülmelerini sağlamak bizim için önemli."

Dursun konuşmasında ayrıca belediyenin eğitim desteklerini hatırlatarak, "Her yıl ilkokula başlayan çocuklarımızın tamamına çantalarını, beslenme setlerini kırtasiyelerini yani birinci sınıfa başlayan bir öğrencimizin ihtiyacı olan ne kadar materyal varsa hepsini Sultangazi Belediyesi olarak biz temin ediyoruz. Bu senede 15 bin öğrencimize yine kırtasiye malzemelerini bütün ihtiyaçlarla beraber sıralarına okuldaki sıralarına bıraktık. Çocuklarımızın bütün ihtiyaçlarını masalarına bırakıyoruz. Zengin fakir ayırt etmiyoruz. Çünkü eğitim bizim için öncelikli hususlardan bir tanesi. Biz de yerel yönetim olarak hayatı güçlendirmek, zenginleştirmek için çok daha büyük gayretle çalışıyoruz. Bu organizasyonda da emeği geçen bütün arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımızın mürüvvetini de sizler görürsünüz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Etkinlikler ve şölenden notlar:

Gün boyunca düzenlenen programda çocuklar Akrobasi Show ve Bilim Show gibi gösterilerle eğlendi. Etkinlik alanında, ailelerin ve çocukların anı bırakabilmesi için iki adet Vosvos araçla oluşturulan özel hatıra alanı yer aldı; katılımcılar burada fotoğraf çektirerek günü ölümsüzleştirdi.

Programda ayrıca ilahi sanatçısı Celal Karatüre sahne aldı. Karatüre'nin söylediği ilahilere çocukların eşlik etmesi, alanda duygusal ve neşeli anların yaşanmasına neden oldu. Belediye yetkilileri, etkinliğin hem sosyal dayanışma hem de çocukların sosyal gelişimi açısından önemine vurgu yaptı ve organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.

Şölen, çocukların ve ailelerin birlikte geçirdiği, hem hatıra hem de destek boyutuyla öne çıkan bir gün olarak tamamlandı.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, SÜNNETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİN 500 ÇOCUK İÇİN ‘TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ’ DÜZENLEDİ. ŞÖLEN KAPSAMINDA ÇOCUKLAR DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE GÖNÜLLERİNCE EĞLENİRKEN AİLELER DE UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN YAŞADI.