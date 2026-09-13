Adıyaman İndere'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosiklet kazası

Adıyaman'ın İndere mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler kazanın tek aracın karıştığı bir devrilme şeklinde olduğunu gösteriyor.

kaza anı ve yaralanma:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFM 705 plakalı motosiklet İndere üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Muhammed Emin G. yaralandı. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair çalışmalar sahada sürüyor.

müdahale ve tedavi:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili ayrıntıların belirlenmesi için inceleme sürüyor.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.