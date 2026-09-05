Karting şampiyonası Uşak’ta hız kazandı: 5. ayak sıralamalarla başladı

Karting şampiyonası Uşak’ta başladı

Motul Türkiye Karting Şampiyonası’nın 5. ayak yarışları, Spor Toto ve Uşak Belediyesi katkılarıyla Uşak’ta start aldı. Organizasyon, Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti’nde gerçekleştiriliyor ve hafta sonu boyunca kıyasıya mücadeleler izlenecek.

Pist ve katılımcılar:

Yarışlar bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Motorsporları Pistinde yapılıyor. Etkinliğe 45 sporcu katıldı; micro, mini, junior ve senior olmak üzere dört ayrı kategoride pilotlar pistte mücadele ediyor.

Yarış takvimi ve süreç:

Gün, antrenman turlarıyla başladı ve öğleden sonra sıralama ile eleme yarışlarına geçildi. Öğleden sonraki seanslarda pilotların performansları belirleyici olurken, final yarışları ve kupalar için heyecan yarına taşındı. Organizasyonun programı gereği şampiyonanın yarışları yarın devam edecek.

MOTUL TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI’NIN 5. AYAK YARIŞLARI, UŞAK’TA SIRALAMA TURLARI VE ELEME YARIŞLARIYLA BAŞLADI.