Gizli başlangıçlar: diyabetin sessiz uyarıları

Diyabet çoğu zaman sessiz ilerliyor:

Endokrinoloji Uzm. Dr. Melek Aksu Geyik, tip 2 diyabet ve prediyabet evrelerinin uzun süre belirgin şikâyet olmadan seyredebildiğini vurguluyor. Büyük Anadolu Samsun Hastanesi'nden Geyik, kişinin kendini sağlıklı hissetmesinin yanıltıcı olabileceğini belirterek erken tanının önemine dikkat çekti.

Hangi belirtiler uyarıcı olabilir:

Yüksek kan şekeri bazı kişilerde fark edilir belirtilerle kendini gösterebilir. Geyik, özellikle aşırı susama ve sık idrara çıkma, sürekli halsizlik ve sık acıkma, bulanık görme, açıklanamayan kilo değişiklikleri, yaraların geç iyileşmesi, el ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma ile tekrarlayan enfeksiyonların göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyor. Ayrıca boyun ve koltuk altı gibi kıvrım bölgelerdeki kadifemsi koyulaşmalar (akantozis nigrikans) insülin direnci ile ilişkili olabileceği için uyarıcı kabul ediliyor.

Kimler risk altında ve hangi testler kullanılıyor:

Geyik, ailesinde diyabet olanlar, fazla kilosu bulunanlar, hareketsiz yaşam sürenler ve ileri yaş grubundakilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Risk faktörü olan kişilerin belirti beklemeden düzenli sağlık kontrollerini yaptırması öneriliyor. Tanı ve değerlendirme yalnızca şikâyetlere dayandırılmıyor; çeşitli kan şekeri testleri kullanılıyor. Uzman, HbA1c testinin son yaklaşık üç aylık ortalama kan şekerini gösterdiğini ve değerlerin yüzde 5,7-6,4 arasında olmasının prediyabet, yüzde 6,5 ve üzeri ise diyabet açısından değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Erken tanı ve yaşam tarzı önlemleri:

Erken teşhisin hastalığın kontrol altına alınmasında belirleyici olduğu vurgulanıyor. Geyik, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve gerektiğinde kilo kontrolünün diyabet riskini azaltmaya yardımcı olacağını söylüyor. Kesin tanı ve tedavi planının ise hekim tarafından gerekli testler ve klinik değerlendirme birlikte ele alınarak konulması gerektiği ifade ediliyor.

ENDOKRİNOLOJİ UZM. DR. MELEK AKSU GEYİK, TİP 2 DİYABET VE PREDİYABETİN UZUN SÜRE BELİRGİN ŞİKÂYETLERE NEDEN OLMADAN İLERLEYEBİLECEĞİNİ BELİRTEREK, GÜNLÜK YAŞAMDA SIRADAN GÖRÜLEN BAZI DEĞİŞİKLİKLERİN KAN ŞEKERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARILAR OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.