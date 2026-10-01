Gkv'nin eğitim sevdalısı Celal Ersoy vefatının ikinci yılında anıldı

GKV'de anma töreni düzenlendi

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları kurucularından, iş insanı ve eğitim gönüllüsü merhum Yusuf Celalettin Ersoy, vefatının ikinci sene-i devriyesinde aile kabristanında ve okul tören salonunda gerçekleştirilen etkinliklerle anıldı. Anma programı, Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki ziyaretin ardından GKV Özel Okulları tören salonunda devam etti.

Törene; GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Şahinbey Lions Kulübü üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar anma boyunca duygulu anlar yaşadı ve merhumun eğitime adadığı hizmetler vurgulandı.

Törenin akışı:

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Fevzi Gürsel, Gaziantep Kolej Vakfı'nın tarihine ve eğitim ideallerine dikkat çekti. Gürsel konuşmasında, vakfın kuruluşundan bu yana taşınan mirasın önemine işaret ederek merhumların eğitim sevdasının bugünlere nasıl yansıdığını anlattı. Konuşmada, merhumun adı ve bıraktığı katkıların kurum hafızasındaki yerinin altı çizildi.

biyografi gösterimi ve sahne performansları:

Tören salonda sunulan biyografik sinevizyon ile devam etti. Sinevizyon, Celal Ersoy'un yaşamı ve eğitime sağladığı katkıları kronolojik ve görsel anlatımla izleyicilere aktardı; gösterim salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan sahne performansları izlendi.

Öğrencilerden Ceyda Onat merhum Ersoy'a hitaben yazdığı mektubu okudu, Gaziantep Kolej Vakfı Oratoryosu coşkulu bir sunum yaptı. Anaokulu öğrencilerinin vals gösterisi programa renk kattı. Programın finalinde Arya Yorulmaz "Gül Pembe" ve Mira Gökalp "Bu Kalp Seni Unutur Mu?" eserlerini seslendirerek duygulu bir kapanış gerçekleştirdi.

Tören boyunca konuşmacılar ve katılımcılar, merhumun eğitime adadığı emeği andı ve GKV'nin bu mirası yaşatmaya devam edeceğine dair kararlılığını ifade etti. Anma programı, hem minnet hem de gelecek kuşaklara aktarılacak eğitim ilkelerine vurgu yapan mesajlarla sona erdi.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL OKULLARI KURUCULARINDAN, İŞ İNSANI VE EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ MERHUM YUSUF CELALETTİN ERSOY, VEFATININ İKİNCİ SENE-İ DEVRİYESİNDE HÜZÜN VE MİNNETLE ANILDI