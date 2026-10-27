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GKV'nin lise takımı dijital arenada yeteneklerini kanıtladı

GKV Özel Liseleri öğrencileri dijital spor turnuvasında strateji ve takım çalışmasıyla dereceler elde ederek okulun dijital yetkinliğini pekiştirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

GKV'nin lise takımı dijital arenada yeteneklerini kanıtladı

GKV'li öğrenciler dijital sporlarda öne çıktı:

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Liseleri öğrencileri, dijital sporların öne çıkardığı becerilerin ölçüldüğü prestijli bir yarışmada önemli dereceler elde ederek okulumuza gurur yaşattı. Turnuva boyunca ortaya konan performans, yalnızca oyun bilgisini değil, aynı zamanda takım içi koordinasyon ve zihinsel çevikliği de gösterdi.

oyunlarda öne çıkan yetkinlikler:

Katılımcılar, zorlu müsabakalar süresince strateji, takım çalışması, hızlı karar verme ve odaklanma gibi yetkinlikleri sergiledi. Bu özellikler, dijital sporların eğitimsel değerini ve 21. yüzyıl becerileri açısından önemini somutlaştırdı. GKV'li öğrencilerin sahadaki duruşu, teknik becerilerin yanında iletişim ve görev dağılımındaki tutarlılığıyla da dikkat çekti.

okul yönetiminin değerlendirmesi:

"Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik ve geleneksel sportif alanlarda değil, dijital dünyada da fark oluşturmalarını önemsiyoruz. Dijital oyunlar; günümüzde strateji geliştirme, takım çalışması, hızlı karar verme ve odaklanma gibi 21. yüzyıl becerilerini doğrudan destekleyen önemli bir alandır. Öğrencilerimizin bu yarışmada sergiledikleri üstün performans ve elde ettikleri dereceler bizleri son derece mutlu etmiştir. Okulumuzu başarıyla temsil eden sevgili öğrencilerimizi, onları bu zorlu sürece hazırlayan değerli öğretmenimizi ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarım ile velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin başarılarının artarak devam edeceğine inancım tamdır"

Elde edilen dereceler, GKV Özel Liseleri'nin fen, sosyal ve geleneksel sportif alanlarda olduğu gibi dijital spor alanında da gençlere uygun ortam ve rehberlik sağlayarak öncü ve donanımlı nesiller yetiştirdiğini gösterdi. Okul yönetimi, bu başarıların eğitim programlarına ve öğrenci gelişimine olumlu yansıyacağını belirtirken, benzer organizasyonlara katılımın ve altyapı desteğinin sürdürüleceğini vurguladı.

GKV ÖZEL LİSELERİ ÖĞRENCİLERİNDEN DİJİTAL SPORLARDA BÜYÜK BAŞARI

GKV ÖZEL LİSELERİ ÖĞRENCİLERİNDEN DİJİTAL SPORLARDA BÜYÜK BAŞARI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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