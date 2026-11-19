Göcek Hamam Koyu'nda yıkım kararı

Muğla’nın Dalaman ilçesi Kapıkargın Mahallesi sınırlarındaki Hamam Koyu’nda, koruma altında olan alana izinsiz yapılan yapı ve iskelelerin kaldırılması için resmi karar verildi. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararda söz konusu bölgenin birinci derece arkeolojik sit alanı ve tarihi hamamın koruma bölgesi olduğu hatırlatıldı.

Karar ve uygulama:

Kurul, bölgede bulunan izinsiz iskele, duvar, tekne, ahşap yapılar, çit ve kulübeler ile ilgili yıkım ve taşıma işlemlerinin yapılmasına karar verdi. Karar, 27 Kasım 2025 tarihinde alındı ve uygulamanın başlatılması için ilgili kurumlara tebliğ edildi.

Yıkım ve kaldırma işlemleri, 3 ay içinde tamamlanmak üzere Dalaman Belediyesi tarafından yürütülecek; çalışmalar Fethiye Müze Müdürlüğü ve ilgili birimlerin denetiminde gerçekleştirilecek. Kararda, verilen süre içinde işlem yapılmaması halinde ilgili belediye hakkında idari ve cezai soruşturma başlatılması için gerekli mercilere bildirimde bulunulacağı da belirtildi.

Kurul kararı, geçen yıl büyük bölümü yıkılan iskelenin yerine yeniden yapılan yapılar sonrası alınmış; konuyla ilgili olarak Fethiye Müze Müdürlüğü tarafından 2025 yılında şüpheli kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Belediyesi'ne yapılan tebliğin ardından yıkım çalışmalarının bölgedeki tarihi kalıntılar dikkate alınarak yürütüleceği bildirildi.

Bölgenin önemi:

Kleopatra Hamamı veya Batık Hamam olarak da bilinen Hamam Koyu, Göcek Körfezi’nin en çok ziyaret edilen koyları arasında yer alıyor. Turkuaz denizi, çam ormanları ve su altındaki tarihi yapı kalıntılarıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken koy, Türkiye’nin tanıtım filmlerinde de yer aldı.

Bölgeye her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tur tekneleri, özel tekneler ve yatlarla akın ediyor; kurul kararıyla doğal ve tarihi dokunun korunmasının sağlanacağı vurgulandı. Yetkililer, yürütülecek yıkım sürecinde hem çevresel hem de arkeolojik hassasiyetlerin ön planda tutulacağını belirtti.

Göcek'in turkuaz renkli koyundaki kaçak iskele yıkılıyor