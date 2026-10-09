Göğüs açılmadan çocuklarda pulmoner kapak takıldı: Gaziantep'te bir ilk

Gaziantep'te göğüs kafesi açılmadan uygulanan yeni nesil pulmoner kapak

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği, çocuk kalp cerrahisinde daha önce Türkiye'de uygulanmamış bir yöntemi başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk kez kullanılan yeni nesil pulmoner (akciğer) kapağın tanıtımı ve yerleştirilmesi GAÜN Çocuk Hastanesi'nde tamamlandı.

Uygulama ayrıntıları:

Özel olarak geliştirilen bu yeni nesil kapak, kasık damarından (anjiyo yolu) ilerletilerek, kapak işlevini yitirmiş olan pulmoner kapağın bulunduğu bölgeye yerleştiriliyor. Girişim sırasında kapak açılarak görevini yerine getirebilecek konuma geliyor ve çapı 3 santimetreye kadar ulaşabilen fonksiyonel bir yapı sağlıyor. Uygulama, her biri yaklaşık 1,5 saat süren işlemlerle üç hastaya başarıyla yapıldı; hastaların tamamı ertesi gün taburcu edildi.

Ekip ve iş birliği:

İşlemler, Güney Kore'den gelen deneyimli ekip lideri Prof. Dr. Jae-Young Choi ile GAÜN Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Başpınar tarafından yürütüldü. Müdahaleler sırasında GAÜN Çocuk Kardiyoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Aydın Şahin de ekibe eşlik etti. Uygulamalar, uluslararası iş birliği ve klinik ekibin koordinasyonu ile gerçekleştirildi.

Bu yöntem, cerrahi olarak göğüs kafesinin açılmasına gerek kalmadan kapak değişimine imkân verdiği için özellikle çocuk hastalar açısından daha az invaziv ve konforlu bir seçenek sunuyor. GAÜN Çocuk Kardiyoloji Kliniği'ndeki bu uygulama, pediatrik kalp hastalıklarının tedavi seçenekleri arasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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