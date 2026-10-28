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Göğüs kemiği açılmadan yapılan minimal invaziv bypass hastayı hızla normale döndürdü

Anka Hastanesi'nde Gökhan Gökaslan göğüs kemiği açılmadan 5 cm'lik kesiyle iki damara minimal invaziv bypass yaptı; hasta bir hafta içinde normale döndü.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

Göğüs kemiği açılmadan yapılan minimal invaziv bypass hastayı hızla normale döndürdü

Minimal invaziv cerrahiyle tercih edilen alternatif

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde açık kalp ameliyatından çekinen hastalara yönelik uygulanan minimal invaziv yöntemle, klasik cerrahiye alternatif bir tedavi başarıyla gerçekleştirildi. Yürüyüş ve merdiven çıkarken ortaya çıkan nefes darlığı şikayetiyle sağlık sürecine giren Muhittin Altunbaş, dış merkezde yapılan anjiyografi sonrası kendisine klasik açık kalp ameliyatı önerilince uzun iyileşme sürecinden çekindi ve alternatif arayışına girdi.

Operasyonun ayrıntıları:

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda Altunbaş’ın minimal invaziv (kapalı) cerrahi için uygun bir aday olduğu belirlendi. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Gökaslan göğüs kafesi açılmadan, yaklaşık 5 santimetrelik kesi üzerinden çalışarak hastanın iki damarına bypass uyguladı. Geleneksel açık ameliyatlara kıyasla müdahale daha sınırlı doku hasarıyla tamamlandı ve operasyon süresi ile ameliyat sonrası konfor açısından avantaj sağlandı.

Hastanın iyileşme süreci:

Ameliyatın ardından Altunbaş kısa sürede ayağa kalktı ve beklenenden hızlı ilerleyen iyileşme süreci sayesinde sosyal hayatına yaklaşık bir hafta içinde döndü. Ameliyatın kendisinde yarattığı kaygıların kapalı yöntem sayesinde azaldığını belirten Altunbaş, sağlık ekibine teşekkür etti ve tedavi sürecinin kendisi için büyük rahatlık sağladığını ifade etti.

Uzmanlardan değerlendirme:

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kardiyoloji - Kalp ve Damar Cerrahisi Koordinatörü Mustafa Artar ile ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Gökaslan bu vakayla uygun hastalarda minimal invaziv kalp cerrahisinin sunduğu avantajların yeniden vurgulandığını belirtti. Prof. Dr. Gökaslan, kalp ve damar hastalıklarında her hastanın durumunun çok yönlü ve kişiye özel değerlendirilmesi gerektiğini; doğru tedavi seçiminin uzman hekimlerin detaylı tetkikleriyle belirlendiğinin önem taşıdığını aktardı.

ANKA HASTANESİ’NDE KAS GÖĞÜS KEMİĞİ KESİLMEDEN BYPASS

ANKA HASTANESİ’NDE KAS GÖĞÜS KEMİĞİ KESİLMEDEN BYPASS

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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