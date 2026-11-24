Gök gürültülü sağanak Bursa'nın kasım ortalığını tek güne sığdırdı

Bursa'da 23 Kasım saat 06.00 ile 24 Kasım saat 06.00 arasındaki 24 saatte etkili olan sağanak, kentin kasım ayı uzun yıllar yağış ortalığının büyük bölümünü tek günde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bazı merkez ilçelerde kaydedilen yağış miktarları, aylık beklentileri belirgin şekilde aştı.

Osmangazi'de rekoru andıran tek günlük birikim:

Verilere göre, 24 saatlik dilimde metrekareye en fazla yağış 53,6 kilogram ile merkez Osmangazi ilçesinde ölçüldü. Bursa'nın uzun yıllar kasım ayı yağış ortalaması 77,6 kilogram, 1991-2020 dönemi ortalaması ise 67,3 kilogram olarak kayıtlı bulunuyor. Buna göre Osmangazi'de bir günde düşen 53,6 kg, kentin uzun yıllar kasım ortalamasının yaklaşık yüzde 69