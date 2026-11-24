Gökyüzünde nadir bir buluşma: tarih ile doğa

Van semalarında ortaya çıkan çift katmanlı mercek bulutu, kentin simgelerinden olan Van Kalesi ile birleşerek sıra dışı görüntüler oluşturdu. Üst üste dizilmiş iki mercek formunu andıran bulut tabakaları, fotoğraf karelerine tablo niteliğinde manzaralar armağan etti.

Mercek bulutunun özellikleri:

Lenticular yani mercek bulutu olarak tanımlanan bu oluşumlar, belirgin hatları ve düzgün katmanlarıyla diğer bulut türlerinden ayrılıyor. Van semalarında gözlemlenen yapı, iki ayrı katmanın üst üste dizilmesiyle dikkat çekti; bu tür oluşumlar genellikle rüzgârın ve yer şekillerinin etkisiyle meydana geliyor. Gökyüzünde kısa süreliğine beliren bu yapı, izleyenlere değişik bir görsel deneyim sundu.

Kale ve doğal çevreyle bütünleşme:

Urartular döneminden günümüze ulaşan Van Kalesi ile gökyüzündeki mercek bulutu aynı karede buluşunca kent hem tarihî hem de doğal güzelliklerini bir arada sergiledi. Özellikle belirgin hatlarıyla üst üste sıralanan bulut, kalenin silueti ve çevresindeki Van Gölü manzarasıyla birleşerek etkileyici bir kompozisyon oluşturdu.

Kent sakinleri ve fotoğraf tutkunları için kısa süreliğine görülen bu doğa olayı, Van’ın dört mevsim farklı güzelliklere sahne olduğunu bir kez daha hatırlattı. Görüntüler, sosyal medyada ve yerel mecralarda ilgi çekti; pek çok kişi bu kareleri paylaşarak anı ölümsüzleştirdi.

Doğal olayın gözlemlenmesi, hem bölgenin iklimsel çeşitliliğine dikkat çekti hem de tarihî dokunun gökyüzüyle kurduğu görsel diyaloğu ortaya koydu. Van semalarında zaman zaman tekrar eden bu tür sıra dışı bulut oluşumları, kentin fotoğrafçılar ve doğa meraklıları için çekim alanı olmayı sürdürüyor.

VAN SEMALARINDA OLUŞAN ÇİFT KATMANLI MERCEK BULUTU, TARİHİ VAN KALESİ İLE BÜTÜNLEŞİNCE ORTAYA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI.