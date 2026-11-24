Erciyes'te yeni atletizm pisti tamamlandı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne kazandırılan atletizm pisti, zemin uygulamaları ve pist çizgilerinin tamamlanmasıyla hizmete hazır hale getirildi. Tesis, doğayla uyumlu yeşil dokusu ve modern görünümüyle kısa sürede sporcuların kullanımına açılacak.

tesis özellikleri:

Atletizm pistinde yapılan düzenlemeler, zemin kaplamasından çizgi çalışmalarına kadar tüm ayrıntıları kapsıyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bünyesindeki yapılaşma içinde yer alan yeni pist, mevcut tesisleri tamamlayacak nitelikte. Merkezde ayrıca FIFA standartlarında 8 futbol sahası, sosyal tesisler, çok amaçlı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve fitness merkezi bulunuyor.