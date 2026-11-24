çalışma raporu:

MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2026 yılında Muğla genelinde 119 bin metre dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, yaz aylarında yoğunlaştırdıkları çalışmaları kış döneminde de sürdürüyor; amaç, yoğun yağışlarda görülebilecek taşkın ve su baskınlarına karşı erken önlem almak.

çalışmanın kapsamı ve uygulama biçimi:

İl genelinde dere yatakları ve ağızlarında biriken moloz, çöp, yağışlarla taşınan toprak ve suyun akışını engelleyebilecek diğer birikintiler ekipler tarafından temizleniyor. Çalışmalar yaz başında yoğunlaştırılıyor, ancak düzenli kontroller ve bakım işlemleri yıl boyunca tüm ilçelerde devam ediyor.

hedefler ve yetkililerin açıklamaları:

Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların amacı; yoğun yağışlarda can ve mal kaybı riskini azaltmak, mahalle sakinlerinin mağduriyetini önlemek ve su akışını güvenli hale getirmek olarak özetleniyor. MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül konuyla ilgili şunları ifade etti: "Muğla, yoğun yağış alan bir ilimiz. Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın da talimatlarıyla taşkın ve su baskınlarına karşı önceden tedbir almak büyük önem taşıyor. Ekiplerimizle 2026 yılının başından bu yana il genelinde 119 bin metre dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmaları sadece yağışlı dönem öncesinde yaptığımız hazırlıklarla sınırlı tutmuyoruz. Yaz aylarında yoğunlaştırdığımız temizlik çalışmalarını yıl boyunca tüm ilçelerimizde düzenli olarak sürdürüyoruz. Amacımız, yoğun yağışlar başlamadan önce gerekli önlemleri alarak taşkın riskini azaltmak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek. Bu doğrultuda ekiplerimiz sahada çalışmalarına aralıksız devam ediyor."

Saha denetimleri ve periyodik temizliklerle MUSKİ, yerel yönetim talimatları doğrultusunda taşkın riskini azaltmaya odaklanıyor. Halkın güvenliği ve altyapının sürekliliğini sağlamak için yapılan bu çalışmalar, olumsuz hava koşullarına karşı alınan önleyici tedbirlerin merkezinde yer alıyor.

MUSKİ TAŞKIN RİSKİNE KARŞI 119 BİN METRE DERE TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ