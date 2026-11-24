sivas kellesine talep kışla birlikte arttı

Sivas’ta havaların soğumasıyla birlikte yöresel lezzet Sivas kellesi yeniden ön plana çıktı. Sabah kahvaltılarında sıkça tercih edilen kuzu kellesi, soğuk günlerde enerji vermesi ve bağışıklığı desteklemesi nedeniyle hem kentlilerin hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hazırlık ve pişirme sürecinin zahmeti de ürünün değerini artırıyor.

hazırlık ve pişirme süreci:

İşletmelerde kuzu kellesi genellikle 16 saat süren bir hazırlığın ardından odun ateşinde pişiriliyor. Bu yöntem hem lezzeti yoğunlaştırıyor hem de yemeğin gün boyu tok tutmasına katkı sağlıyor. Son bir yıldır fiyatı değişmeyen kelle, bu yıl da 250 TL olarak satışa sunuluyor.

tüketici deneyimleri:

Erdi Arslan alışkanlığını anlatarak, "Aydın’dan Sivas’a geldim. Kelleyi seviyorum, Ege bölgesinde böyle alışkanlıklar bulunmuyor. Sivas’ta kelleyle tanıştıktan sonra devamlı yemeye geliyorum, çok güzel yapıyorlar. Burada arkadaşlar beni kelle yemeye alıştırdılar. Her hafta ve ya iki haftada bir gelip kelle yiyoruz. Sivas kellesini yiyince soğuğu hissetmiyorsun. Sivas’ın soğuk havasına karşı bire bir vitamin deposu" dedi.

Tuncay Arpa da kış aylarında kelle tüketiminin arttığını belirterek, "Şu an aralık ayına doğru gidiyoruz. Sivas’ta kelle sezonu açıldı. Artık kış geldi havalar soğudu sabah vitamini kelle yemeye geleceğiz. Sivas soğuk bir memleket olduğu için sabah güne kelle veya çorbayla başlıyoruz. Zinde kalıyoruz, soğuğu hissetmiyoruz. Sivas kellesi insanı dinç tutar o yüzden bu soğuk havalarda herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Davut Şahapoğlu ise işletmeci gözüyle, "Kelle yeme alışkanlığı yıllardır Sivas’ta önde gelen bir alışkanlık. Bizde kahvaltıda peynir, zeytin yerine kelle yenir. 16 saat odun ateşinde pişen kelleyi halkımızda çok seviyor, ilgi gösteriyor. Gün boyu tok tutma özelliği var ve protein açısından çok zengin. İnsanların dinç kalmasının sebebi kelle yemeleri. Sabah Sivas kellesi yiyerek güne başlayan bir insan soğuktan etkilenmez" diyerek talebin nedenlerini özetledi.

SİVAS’IN COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ LEZZETLERİNDEN BİRİ OLAN SİVAS KELLESİNE OLAN İLGİ HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE ARTIŞ GÖSTERDİ.