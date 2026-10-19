Gökçeada'da 29 ekim hazırlıkları başladı: kurumlar görev dağılımını kararlaştırdı

gökçeada'da kutlama hazırlıkları başladı:

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103’üncü yıl dönümü kutlamalarına ilişkin hazırlıklar resmen başladı. İlçede düzenlenecek tören ve etkinliklerin planlanması amacıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi Toplantısı Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında gerçekleştirildi.

toplantıda ele alınan hususlar:

Toplantıda, ilçe genelinde düzenlenecek törenlerin programı, tören düzeni ve etkinlik takvimi detaylarıyla ele alındı. Komite, kurumlar arası koordinasyon, görev dağılımı ve sorumlulukların belirlenmesi gibi uygulamaya dönük konuları kapsamlı şekilde görüştü. İlgili kurumların hangi görevleri üstleneceği toplantıda netleştirildi.

kaymakamın talimatı:

Kaymakam Osman Acar, Cumhuriyetin 103’üncü yıl dönümünün Gökçeada’da anlam ve önemine uygun biçimde, vatandaşların geniş katılımıyla ve coşkuyla kutlanması için tüm hazırlıkların titizlikle yürütülmesini istedi. Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve planlanan çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.