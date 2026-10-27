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Modifiye tutkusunu görünür kıldılar: Parkora'da önyargılara karşı sergi

BURMOS DER’in 24 Ekim 2026 Parkora AVM sergisi, modifiye araçları emek, teknik ve tasarım ekseninde tanıtıp önyargıları yıkmayı hedefledi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Modifiye tutkusunu görünür kıldılar: Parkora'da önyargılara karşı sergi

Parkora AVM'de düzenlenen modifiye sergisi

24 Ekim 2026 tarihinde Parkora AVM'de düzenlenen sergi, Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği (BURMOS DER) öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlik, modifiye araç tutkunlarını bir araya getirirken, kültürün yalnızca gürültü ve trafik ihlalleriyle anılmaması gerektiği mesajını vurguladı. Ziyaretçiler, farklı stillerde hazırlanmış araçları inceleme fırsatı buldu ve araç sahipleri çalışmalarının arkasındaki teknik bilgi, el emeği ve estetik tercihleri anlattı.

Tutku, emek ve tasarımın buluşması:

Organizasyonda sergilenen araçlar, sahiplerinin kişisel zevkleri doğrultusunda şekillendirilmiş; mekanik iyileştirmeler, iç-dış tasarım dokunuşları ve detay işçilikleri ön plana çıktı. Katılımcılar, modifiyenin bir hobi ve zanaat olduğuna dikkat çekerek, yapılan değişikliklerin arkasında ciddi bir bilgi ve çalışma sürecinin bulunduğunu belirtti. Bu yaklaşım, modifiye kültürünü sadece görünüş veya ses düzeyiyle değerlendiren önyargılara karşı somut örnekler sundu.

Etkinlikte araç sahipleriyle yapılan sohbetlerde, dönüşümlerin güvenlik ve dayanıklılık kriterleri gözetilerek yapıldığı; estetik müdahalelerin yanı sıra teknik uyumun da önemsendiği aktarıldı. Bu anlatım, ziyaretçilere modifiyenin disiplinlerarası bir uğraş olduğunu gösterdi.

Toplumsal algıyı değiştirme hedefi:

BURMOS DER açıklamasında, modifiye kültürüne dair yanlış algıların ortadan kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi. Dernek yetkilileri, etkinliğin mesajını şu sözlerle özetledi: "Modifiye suç değil, yaşam tarzımızdır". Bu ifade, tutkunun trafik kurallarına saygı ve kamu güvenliğine öncelik veren bir anlayışla birlikte var olabileceğini hatırlatmayı amaçladı.

Dernek, serginin aynı zamanda otomobil tutkunlarını dayanışma içinde buluşturduğunu, gençlerle kültürel bir bağ kurduğunu ve Bursa'da düzenlenecek daha geniş etkinlikler için zemin hazırladığını vurguladı. Organizasyonun toplumsal bilinç oluşturma, bilgi paylaşımı ve sorumluluk bilincini yayma açısından katkı sağlaması hedeflendi.

Etkinlik kapanışında yapılan değerlendirmede, "Biz yalnızca araçlarımızı sergilemedik; tutkuyu, emeği, dayanışmayı ve modifiye kültürünün gerçek yüzünü anlattık." ifadelerine yer verilerek, Bursa'daki modifiye topluluğunun kendini daha iyi ifade etme ve önyargıları kırma yönündeki kararlılığı vurgulandı.

BURSA MOTOR SPORLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (BURMOS DER), 24 EKİM 2026 TARİHİNDE PARKORA AVM&#039;DE...

BURSA MOTOR SPORLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (BURMOS DER), 24 EKİM 2026 TARİHİNDE PARKORA AVM'DE DÜZENLEDİĞİ MODİFİYE ARAÇ SERGİSİYLE OTOMOBİL TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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