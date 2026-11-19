Kaza yerinde ilk bilgiler:

Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar ilçesinin Ballıhisar ile Ertuğrul mahalleleri arasındaki güzergahta seyir halinde olan pancar yüklü kamyonun kasası henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden koptu. Kasasının devrilmesiyle kamyondaki tonlarca pancar yol kenarına döküldü.

Güvenlik ve inceleme:

Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı, şans eseri kimsenin burnunun dahi kanamadığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye gelen yetkililer ve güvenlik ekipleri inceleme yaptı.

Olayın nedeni hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı; ekiplerin kaza ve çevre güvenliğine ilişkin çalışmaları sürdüğü öğrenildi.

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