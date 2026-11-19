Kaza ve kurtarma çalışmaları:

Bartın'dan Zonguldak istikametine seyir halinde olan, sürücüsü F.K. idaresindeki 78 AN 001 plakalı otomobil, Esenyurt mevkiinde yoldan çıkarak ağaçların arasında ormanlık alana düştü. Görgü ve ilk tespitlere göre, sağanak yağışin yol yüzeyini ıslatması ve çamurun kayganlaştırması sonucu araç kontrolden çıktı.

Kaza sırasında araçta bulunan sürücü, eşi, annesi ve iki çocuğun toplam 5 kişi olduğu bildirildi. Yağmur, çamur ve devrilen ağaç dalları nedeniyle yaralılar araç içinde bir süre mahsur kaldı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yaralılar önce araç içinden, ardından ormanlık alandan çıkarılarak ambulansta tedaviye hazır hale getirildi. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Güvenlik ve trafik düzenlemesi:

Ekipler kaza bölgesinde geniş güvenlik tedbiri alırken, olay yerinde ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, kötü hava koşullarında sürücüleri dikkatli olmaya ve hız ile takip mesafesine özen göstermeye çağırdı.

BARTIN'DAN ZONGULDAK'A SEYİR HALİNDE BULUNAN OTOMOBİL, YOLDAN ÇIKARAK ORMANLIK ALANA UÇTU. ARAÇTAKİ 5 KİŞİ YARALANDI.