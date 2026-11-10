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Gökçedere'ye yeni konut umudu: TOKİ ihalesi 9 Aralık 2026'da

Gökçedere beldesine planlanan 69 konutlu TOKİ projesinin ihalesi 9 Aralık 2026'da yapılacak; belediye sürecin tamamlanmasını bekliyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gökçedere'ye yeni konut umudu: TOKİ ihalesi 9 Aralık 2026'da

Gökçedere'de TOKİ projesinde yeni dönem

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde yapılması planlanan toplu konut projesinde ihale tarihi resmen açıklandı. TOKİ tarafından yayımlanan ilana göre ihale 9 Aralık 2026 tarihinde, saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

ihale ve proje kapsamı:

İlanda proje kapsamı 69 konut ve 1 kapıcı dairesi olarak yer aldı. Bu sayı, önceki duyuruda belirtilen 63 konutluk planlamadan farklılık gösteriyor; ihale ilanındaki bu değişiklik projenin kapsamının genişlediğine işaret ediyor.

belediye beklentisi ve süreç:

Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker, ihale tarihinin açıklanmasının beldenin konut ihtiyacına katkı sunacak yatırımlar açısından sevindirici olduğunu ifade etti. Başkan Şeker, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarının başlamasını temenni ettiğini belirtti. Belediye yetkilileri süreci takip edecek ve gelişmeler halkla paylaşılacak.

GÖKÇEDERE’DE TOKİ PROJESİ İÇİN İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

GÖKÇEDERE’DE TOKİ PROJESİ İÇİN İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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