Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8528 +0,18%
Bist 11.870,64 +1,75%
Altın Gram 6.382,67 -1,25%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 92,15 -0,66%
--°

İşçilerin üç aylık alacak bekleyişi Maslak'ta protestoyla sonuçlandı

Üsküdar NEF şantiyesindeki yaklaşık 200 işçi, üç aydır alamadıkları yevmiye ve fazla mesailerinin Metreküp Holding tarafından ödenmesini istedi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İşçilerin üç aylık alacak bekleyişi Maslak'ta protestoyla sonuçlandı

Eylem detayları:

İstanbul Üsküdar Kandilli'deki NEF inşaat şantiyesinde çalışan bir grup işçi, üç aydır ücretlerinin ödenmediğini belirterek Metreküp Holding'in Maslak'taki genel merkezi önünde toplandı.

İşçiler, ödeme tarihlerinin sürekli ertelendiğini ve yevmiye ile fazla mesai alacaklarının bir an önce kendilerine verilmesini talep etti.

işçilerin talepleri:

Şantiye önünde konuşan Selahattin Kural, bir gün önce de eylem yaptıklarını, şirket yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Kural, "200'e yakın işçi arkadaşımız var burada. Bütün işçilerin yevmiyelerinin, fazla mesailerinin ve tüm işçilik haklarının bir an önce ödenmesini bekliyoruz" dedi.

şantiye şefinin ve diğer işçilerin ifadeleri:

Taşeron firmada şantiye şefi olduğunu söyleyen Hasan Yılmaz, yaklaşık üç aydır mağduriyet yaşadıklarını, kendilerine sürekli yeni tarihler verildiğini ve işçilerin memleketlerini bırakıp çalışmaya geldiklerini anlattı. Yılmaz, "Burada gördüğünüz işçiler şu ana kadar alacaklarını alamadı. '2 gün sonra, 3 gün sonra, 1 hafta sonra' diyerek sürekli bizi oyalıyorlar. İnsanların hepsi memleketlerini bırakıp gelmiş. Biz alacaklarımızı istiyoruz, başka bir talebimiz yok" ifadelerini kullandı.

Fehmi Erkoçmaz ise ücretleri düzenli alamadıkları için ailelerine para gönderemediklerini belirterek, "Üsküdar NEF şantiyesinde 3-4 aydır çalışıyoruz. 2-3 aydır paramızı doğru düzgün alamıyoruz. Eve para gönderemiyoruz. Çoluk çocuk evde para bekliyor" dedi.

Eylemdeki işçiler, yevmiye, fazla mesai ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesini istiyor; şirket yetkilileriyle devam eden görüşmelerin sonucu bekleniyor.

ÜSKÜDAR&#039;DAKİ BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER, 3 AYDIR ÜCRETLERİNİ ALAMADIKLARI İDDİASIYLA...

ÜSKÜDAR'DAKİ BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER, 3 AYDIR ÜCRETLERİNİ ALAMADIKLARI İDDİASIYLA METREKÜP HOLDİNG'İN MASLAK'TAKİ GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hamilton Refah'ta gördüklerini anlattı: Gazze'de süregelen acı soykırım boyutund...
images

Seyhan Belediyesi'nden eğitim merkezlerine sirk coşkusu
images

Körfez'de marketlerde sıkı denetim
images

Gökçek ailesi yakınlarını uğurladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hizmet kalitesi verim ve sürdürülebilirlikle ölçülecek

Kıbrıscık'ta şehitlerin anısı fotoğraflarla ve dualarla yaşatıldı

Hamilton Refah'ta gördüklerini anlattı: Gazze'de süregelen acı soykırım boyutunda

urla'da iş insanı villasında ölü bulundu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor