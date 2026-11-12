İşçilerin üç aylık alacak bekleyişi Maslak'ta protestoyla sonuçlandı

Eylem detayları:

İstanbul Üsküdar Kandilli'deki NEF inşaat şantiyesinde çalışan bir grup işçi, üç aydır ücretlerinin ödenmediğini belirterek Metreküp Holding'in Maslak'taki genel merkezi önünde toplandı.

İşçiler, ödeme tarihlerinin sürekli ertelendiğini ve yevmiye ile fazla mesai alacaklarının bir an önce kendilerine verilmesini talep etti.

işçilerin talepleri:

Şantiye önünde konuşan Selahattin Kural, bir gün önce de eylem yaptıklarını, şirket yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Kural, "200'e yakın işçi arkadaşımız var burada. Bütün işçilerin yevmiyelerinin, fazla mesailerinin ve tüm işçilik haklarının bir an önce ödenmesini bekliyoruz" dedi.

şantiye şefinin ve diğer işçilerin ifadeleri:

Taşeron firmada şantiye şefi olduğunu söyleyen Hasan Yılmaz, yaklaşık üç aydır mağduriyet yaşadıklarını, kendilerine sürekli yeni tarihler verildiğini ve işçilerin memleketlerini bırakıp çalışmaya geldiklerini anlattı. Yılmaz, "Burada gördüğünüz işçiler şu ana kadar alacaklarını alamadı. '2 gün sonra, 3 gün sonra, 1 hafta sonra' diyerek sürekli bizi oyalıyorlar. İnsanların hepsi memleketlerini bırakıp gelmiş. Biz alacaklarımızı istiyoruz, başka bir talebimiz yok" ifadelerini kullandı.

Fehmi Erkoçmaz ise ücretleri düzenli alamadıkları için ailelerine para gönderemediklerini belirterek, "Üsküdar NEF şantiyesinde 3-4 aydır çalışıyoruz. 2-3 aydır paramızı doğru düzgün alamıyoruz. Eve para gönderemiyoruz. Çoluk çocuk evde para bekliyor" dedi.

Eylemdeki işçiler, yevmiye, fazla mesai ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesini istiyor; şirket yetkilileriyle devam eden görüşmelerin sonucu bekleniyor.

ÜSKÜDAR'DAKİ BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER, 3 AYDIR ÜCRETLERİNİ ALAMADIKLARI İDDİASIYLA METREKÜP HOLDİNG'İN MASLAK'TAKİ GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI.