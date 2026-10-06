Gökçe'nin sessiz gülüşü sustu: aile adalet bekliyor

Karacabey’de genç kızın öldürülmesi aileyi yasa boğdu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Gökçe Alkanın yakınları, yaşanan dehşetin ardından adalet çağrısını yineledi. İddialara göre Gökçe, erkek arkadaşı Mustafa B. (24) ile otomobille gittiği ormanlık alanda boğazı kesilerek öldürüldü. Olay yerinde yaşamını yitiren Gökçe’nin katil zanlısı olduğu öne sürülen Mustafa B. ise kendi boynundan yaralanmış şekilde bulundu; jandarma ekiplerince gözaltına alındı, şüphelinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

aile anlatıyor: son görüşme ve kaygılar:

Gökçe’nin annesi Zeynep Alkan, olay günü kızının saat 18.00 sıralarında dışarı çıkmak istediğini, kendisinin buna karşı çıktığını söyledi. Anne Alkan gözyaşları içinde, "18.00’a kadar beraberdik. O saatten sonra ‘Dışarı çıkacağım anne’ dedi. ‘Çıkma’ dedim ben ona. ‘Çıkacağım’ dedi" ifadelerini kullandı. Kızının ilişkisiyle ilgili yaşadığı sıkıntıları ailesine anlatmadığını belirten anne, tehdit edilip edilmediğini bilmediğini, Gökçe’nin duygularını içinde sakladığını söyledi.

Anne, kızından haber alamayınca saat 21.00’den sonra defalarca aradığını ancak cevap alınamadığını aktardı. Önce hastaneye gittiklerini, ardından karakola geçtiklerini ve gerçeği orada öğrendiklerini dile getirdi. Anne Alkan, mağduriyetin ardından tek taleplerinin adalet olduğunu vurgulayarak, "Adalet istiyorum. Benim kızıma nasıl öldürdüyse ona da aynısının yapılmasını istiyorum" dedi. 5 Ekim’de düzenlenen yürüyüşte de "Bütün Gökçelere, bütün kızlara adalet istiyorum" sözleriyle çağrı yaptı.

abla ve dayının anlattıkları: planlı bir buluşma iddiası:

Gökçe’nin ablası Özlem Akbay, kardeşinin sessiz, sakin ve sürekli gülümseyen biri olduğunu söyledi. Olay gecesi birlikte vakit geçirdiklerini, Gökçe’nin keyfinin yerinde olduğunu belirten abla, zanlının kardeşini kandırmak için telefonla tuzak kurduğunu iddia etti. Akbay, zanlının kardeşine "Ona kaza yaptım. Aracım pert oldu. Hastanedeyim" diyerek çağırdığını, Gökçe’nin bunun için değil ondan ayrılmak amacıyla buluşmaya gittiğini anlattı: "Gitme dedim ama yüzleşmek istedi."

Abla, zanlının gerçekten hastanede olup olmadığını kontrol etmek için aradıklarını, ancak bilgi alamadıklarını söyledi. Ayrıca Gökçe’nin ölümünden sonra arkadaşlarından öğrendikleri üzerine başka bir telefonunun olduğunu ve bu telefonun sahile atıldığını belirtti: "Telefonunu sahile attığını ölümünden sonra öğrendim." Hastanede şüpheliyle karşılaştığında ona "Kardeşime ne oldu, ne olur söyle" diye sorduğunu, fakat zanlının cevap vermediğini ifade etti.

Dayısı Şenol Yavuz ise yeğenini "Melek gibi bir kızdı" sözleriyle andı. Yavuz, Gökçe’yi 18 yaşına kadar el bebek gül bebek büyüttüklerini ve hayatının en güzel anında katledildiğini söyledi. Olayı ilk öğrendiklerinde kendilerine önce hastaneye kaldırıldığı bilgisinin verildiğini, gerçek durumun daha sonra ortaya çıktığını belirtti.

cenaze, okul ve toplumsal tepki:

Gökçe Alkan’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Uluabatlı Hasan Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından genç kız toprağa verildi. Bu yıl Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olduğu ve iş aradığı belirtilen Gökçe, ailenin üç kız çocuğunun en küçüğüydü.

Gökçe için 5 Ekim’de Karacabey’de düzenlenen yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Gökçe’nin fotoğraflarıyla yürüyen vatandaşlar, "Gökçeler ölmesin" sloganları ile kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Genç kızdan geriye mutlu günlerinde çekilmiş videoları ve kapının önüne bırakılan sevdiği spor ayakkabıları kaldı.

Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor; şüphelinin sağlık durumuna bağlı olarak işlemler sürmekte. Aile, adalet talebinde kararlı olduğunu yineleyerek Gökçe’nin hakkının aranacağını belirtti.

GÖKÇE'NİN ANNESİ ZEYNEP ALKAN, GÖZYAŞLARI İÇİNDE KIZI İÇİN ADALET İSTEDİ.