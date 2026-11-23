GÖKDENİZ deniz platformlarına kritik yakın hava savunması sunuyor

Aselsan tarafından geliştirilen GÖKDENİZ, küçük, yüksek hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek hava hedefleri ile gemisavar füzeler ve diğer deniz tehditlerine karşı tasarlanmış yakın hava savunma çözümüdür. Sistem, Türk Deniz Kuvvetleri ile birlikte dünyada altı farklı donanma tarafından tercih edilmekte ve ihracat başarısı göstermeye devam etmektedir.

Karadeniz'de gerçekleştirilen gerçek atışlı gösterim:

GÖKDENİZ, Karadeniz açıklarında icra edilen gerçek atışlı testte, yüksek hızlı jet motorlu İHA tehdidini temsil eden hareketli hedefleri farklı yön ve irtifalardan başarıyla tespit, takip ve angaje ederek imha etti. Test, sistemin hedef tespiti, takibi ve angajman başlatma süreçlerini otomatik olarak gerçekleştirdiği otonom modta yapıldı; operatörün müdahalesi yalnızca atışa onay vermek için tek bir düğmeye basmayla sınırlı kaldı. Gerçekçi operasyon koşullarını simüle etmek amacıyla test boyunca geminin 5–10 knot hızla seyretmesi sağlandı.

Otonomi, tepki süresi ve angajman yetenekleri:

Sistem, hedef tespit, takip ve angajman süreçlerini otomatikleştirerek reaksiyon süresini önemli ölçüde azaltıyor; bu özellik özellikle zamanın kritik olduğu deniz savunma senaryolarında öne çıkıyor. GÖKDENİZ ayrıca operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan atış dâhil tüm angajman sürecini bağımsız olarak yürütebilen tam otonom çalışma moduna da sahip. Testlerde hedeflerin alçak irtifada ve manevralı uçuş profilleri sergilemesi, sistemin modern asimetrik hava tehditlerine (örneğin İHA ve seyir füzeleri) karşı etkinliğini ortaya koydu.

Konfigürasyon esnekliği ve konuşlandırılabilir çözümler:

Aselsan, gelişmiş sensör kabiliyetlerini yüksek reaksiyon hızına sahip silah sistemiyle birleştiren GÖKDENİZ'i geleneksel askerî gemilerin ötesine taşıdı. Şirket, EURONAVAL fuarında konuşlandırılabilir, konteynerize GÖKDENİZ çözümünü de tanıtarak ticari gemilere ve farklı deniz varlıklarına gelişmiş yakın hava savunma kabiliyeti kazandırma potansiyelini gösterdi. Bu esnek konuşlandırma seçenekleri, deniz ortamında sürekli evrilen hava tehditlerine karşı korunmayı güçlendiriyor.

Genel olarak GÖKDENİZ, kısa reaksiyon süreleri, hassas takip ve etkili angajman yetenekleriyle deniz platformlarına kritik bir yakın hava savunma katmanı sağlıyor ve saha testleri sistemin operasyonel yeterliliğini doğruluyor.

ASELSAN’dan denizlerde giderek artan hava tehditlerine karşı GÖKDENİZ çözümü