Bölgedeki kaya mezarları ve tarihî dokusu:

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki kaya mezarları, bölgenin binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor. İlçenin farklı mahallelerine yayılan Değirmendere Gerdek Kaya Mezarı, Değirmendere Kaya Mezarı, Küçükçamurlu Kaya Mezarları, Büyükkızılcık Kaya Mezarları ve Payamburnu Kaya Mezarları, antik dönemlere ait izler barındırıyor ve yerel kültür tarihinin önemli taşlarını oluşturuyor.

Bu kaya mezarları yalnızca arkeolojik değer taşımıyor; çevresindeki yerleşim izleri ve taş yapılarla birlikte değerlendirilince bölgenin kültürel sürekliliğini ortaya koyuyor. Göksun, bu anlamda hem doğal hem de tarihî bir zenginlik alanı olarak öne çıkıyor.

Koruma, tanıtım ve ekoturizm potansiyeli:

Uzmanların ve yerel yöneticilerin ortak hedefi, bu değerlerin korunması ve sürdürülebilir bir biçimde turizme kazandırılması. Bölgede bulunan kaya mezarlarının yanı sıra çok sayıda kale, tarihi hamam ve kalıntı bulunması, Göksun'u ekoturizm açısından cazip kılıyor. Doğal peyzaj ile tarihin iç içe geçtiği alanlar, doğru planlama ve rehberlik uygulamalarıyla ziyaretçi çekebilir.

Planlanan çalışmalar arasında işaretleme, bilgilendirme panoları, koruma önlemleri ve yöre halkının da katılacağı rehberlik eğitimleri yer alabilir. Bu yaklaşımlar, hem arkeolojik yapıların korunmasını sağlar hem de yerel ekonomiye katkı sunar.

Yerel değerlerin sürdürülebilir kullanımı:

Koruma ve tanıtım süreçlerinde öncelik, yapıları tahrip etmeden ziyareti mümkün kılmak olmalı. Yerel paydaşlarla yürütülecek projeler, bölgenin tarihî kimliğinin korunmasına yardımcı olurken ziyaretçi deneyimini de zenginleştirecektir. Göksun'daki kaya mezarlarının turizme açılması, doğru planlandığında hem kültürel mirasın görünürlüğünü artıracak hem de yöre ekonomisini destekleyecektir.

KAHRAMANMARAŞ’IN İLÇESİNİN FARKLI NOKTALARINDA YER ALAN KAYA MEZARLARI, BÖLGENİN BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞİNE IŞIK TUTARKEN EKOTURİZM AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL BARINDIRIYOR.