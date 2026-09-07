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Yarım asırlık bağ: Arifiye Öğretmen Lisesi 1982 mezunları arkadaşlıklarını tazeledi

Arifiye Öğretmen Lisesi 1982 mezunları, 1976'da başlayan yarım asırlık dostluklarını Akyazı Kuzuluk'ta öğretmenleriyle bir araya gelerek yeniden canlandırdı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yarım asırlık bağ: Arifiye Öğretmen Lisesi 1982 mezunları arkadaşlıklarını tazeledi

buluşmanın özeti:

Arifiye Öğretmen Lisesi'nin 1982 yılı mezunları, 1976'da okul sıralarında başlayan arkadaşlık bağını Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde düzenlenen bir programla yeniden tazeledi. Türkiye'nin farklı şehirlerinde çeşitli meslek gruplarında görev yapan mezunlar, aynı çatı altında bir araya gelerek eski anılarını paylaştı.

organizasyon ve buluşma anları:

Etkinlik, 1981 yılı mezunlarından Fatih İlkokulu Müdürü İsmail Yaman ve ekibi tarafından organize edildi. Katılımcılar, öğretmenleriyle sohbet etti, okul yıllarına ait anıları yad etti ve dönem arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafları çektirerek buluşmayı ölümsüzleştirdi.

geleneğin sürdürülmesi:

1976'da başlayan ve 50 yıldır sürdürülen bu geleneksel dostluk buluşmasının, 2027 yılında 1983 mezunları tarafından düzenlenecek organizasyonla devam edeceği belirtildi. Katılımcılar, yıllar sonra bir araya gelmenin verdiği memnuniyeti dile getirdi.

SAKARYA&#039;DA BULUNAN ARİFİYE ÖĞRETMEN LİSESİ’NİN 1982 YILI MEZUNLARI, 1976 YILINDA OKUL SIRALARINDA...

SAKARYA'DA BULUNAN ARİFİYE ÖĞRETMEN LİSESİ’NİN 1982 YILI MEZUNLARI, 1976 YILINDA OKUL SIRALARINDA BAŞLAYAN 50 YILLIK DOSTLUKLARINI DÜZENLENEN ORGANİZASYONLA YENİDEN TAZELEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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