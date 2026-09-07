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Kayseri lisesinin Kıvılcım dergisine Pedro Sánchez'ten imzalı teşekkür

İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'nin Kıvılcım Dergisi İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderildi; Sánchez okul için imzalı teşekkür mektubu yolladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kayseri lisesinin Kıvılcım dergisine Pedro Sánchez'ten imzalı teşekkür

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'ten Kayseri lisesine teşekkür mektubu

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi tarafından yayımlanan Kıvılcım Dergisi'nin bir nüshası, okuldaki öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan yazılarla birlikte İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderildi. Okula ulaşan yanıtta, Başbakan Sánchez'in imzasını taşıyan teşekkür mektubu yer aldı.

Derginin içeriği ve amaçları:

Kıvılcım Dergisi, öğretmen ve öğrencilerin ortak ürünü olarak edebiyat ağırlıklı metinler içeriyor. Dergide şiirler, denemeler, öğrenci yazıları, öngörüler ve hedeflere ilişkin bölümler ile küçük röportajlar ve okul hakkında bilgilendirici metinler bulunuyor. Okul yöneticileri, dergiyi hazırlama amaçlarını öğrencilerin ufkunu genişletmek ve onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak olarak açıklıyor. Müdür Fatih Şahin, bu çalışmanın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde erdemli ve yetkin bireyler yetiştirme hedefiyle örtüştüğünü vurguladı.

Sánchez'in yanıtı ve okulun değerlendirmesi:

Posta yoluyla iletilen dergiyi inceleyen Pedro Sánchez, okula yazdığı mektupta çalışmayı beğendiğini belirtti ve gönderi için teşekkür etti. Mektupta ayrıca davet edilmesine karşın, yoğun iş programı nedeniyle okulu ziyaret edemeyeceğini ifade ettiği belirtildi. Okul yönetimi, Başbakan Sánchez'in gönderdiği imzalı teşekkür mektubu nedeniyle memnuniyetini dile getirerek nazik davranışı için teşekkür etti.

Müdür Fatih Şahin, okulun dergi çalışmasının öğrencilere yeni ufuklar açmayı hedeflediğini ve benzer etkinliklerin diğer okullarda da uygulanmasını önerdiklerini söyledi. Şahin, eğitimciler olarak birinci görevlerinin öğrencilere güzel hedefler çizmek olduğuna dikkat çekti ve dergi aracılığıyla öğrencilerin gelişimini destekleyecek etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirtti. Okul, mektup vesilesiyle Pedro Sánchez'e teşekkürlerini iletirken Türkiye'den selamlarını gönderdi.

İNCESU MUSTAFA ÖZKAN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ FATİH ŞAHİN

İNCESU MUSTAFA ÖZKAN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ FATİH ŞAHİN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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