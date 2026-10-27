Gökyüzüne 103 uçurtma: Bolu'da cumhuriyet coşkusu

Gökyüzüne 103 uçurtma:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kapsamında düzenledikleri etkinlikte öğrencilerle birlikte Türk bayrağı desenli 103 uçurtmayı gökyüzüne bıraktı. Etkinlik, Karaçayır Mahallesi'ndeki Gazi Paşa Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi ve kutlama havasında geçti.

etkinlikte neler yaşandı:

Programda polis ekipleri ve öğrenciler birlikte uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. Katılımcılara yönelik düzenlenen etkinlikte ayrıca halat çekme ve çuval yarışmaları yapıldı; yarışmalar ve oyunlar renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik boyunca öğrenciler hem yarışmalarda ter döktü hem de ekiplerle birlikte milli coşkuyu paylaştı.

öğrencilere verilen hediyeler ve çocukların görüşleri:

Programın sonunda öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi. Halat çekme ve çuval yarışmalarına katılan 12 yaşındaki Angolalı ortaokul öğrencisi Luıza, "Arkadaşımla beraber denedik ve birlikte başarabildik. Yarışmalar ve etkinlik çok eğlenceli" diyerek duygularını paylaştı. Etkinlik, hem öğrenciler hem de görevli polisler için unutulmaz anlar bıraktı.

BOLU’DA POLİS EKİPLERİ, CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE TÜRK BAYRAĞI DESENLİ 103 UÇURTMAYI GÖKYÜZÜNE BIRAKTI. ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER YARIŞMALARLA DA EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİ.