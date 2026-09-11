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Marketten aldığı ürünleri iade etmek isterken bıçakla 7 bin lirayı gasp etti

Samsun'da bir şüpheli, aynı marketin başka şubesinden alındığını iddia ederek iade talep etti; reddedilen müşteri, bıçak gösterip kasadan 7 bin lira gasp etti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:02

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Marketten aldığı ürünleri iade etmek isterken bıçakla 7 bin lirayı gasp etti

Olayın gelişimi:

Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, A.A. (57) isimli kişi marketten aldığı ürünleri iade etmek istediğini söyleyerek kasaya geldi. Şüphelinin alışveriş sepetinde bal, sıvı yağ, içki, terlik ve bir meyve bıçağı bulunduğu, bıçağı cebine koyduğu belirtildi.

Kasada çıkan tartışma ve tehdit:

Kasiyer, A.A.'ya ürünlerin fişini sordu. Kasiyerin, şüphelinin markete dışarıdan elleri boş geldiğini ve ürünleri içerideki alışveriş sepetine doldurduğunu hatırlatması üzerine tartışma büyüdü. Bu sırada A.A. cebinden çıkardığı bıçakla görevlileri tehdit edip, kasadan 7 bin TL alarak olay yerinden ayrılmaya çalıştı.

Yakalanma ve adli işlem:

Market çalışanlarının şüpheliyi oyalayıp durumu polise bildirmesi üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hızla müdahale etti. Ekipler, A.A.'yı suç aleti bıçak ve alınan para ile birlikte market içinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

A.A.(57) POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

A.A.(57) POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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