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Dördüncü kattan düşen genç kadın Merve Emin yaşamını yitirdi

İnegöl'de saat 14.30'da Süleymaniye Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın balkonundan düşen 24 yaşındaki Merve Emin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dördüncü kattan düşen genç kadın Merve Emin yaşamını yitirdi

olayın yaşandığı yer ve zaman:

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Arzu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Apartmanın 4. katındaki balkona çıkan 24 yaşındaki Merve Emin, dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Genç kadının yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine çarptığı belirtildi. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

sağlık müdahalesi ve hastanedeki süreç:

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralanan genç kadın, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı.

soruşturma ve adli işlem:

Olay yerinde ve hastanede yapılan işlemlerin ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor ve polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 24 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ, BİR APARTMANIN 4. KATINDAKİ BALKONUNDAN DÜŞEREK...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 24 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ, BİR APARTMANIN 4. KATINDAKİ BALKONUNDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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