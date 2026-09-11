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Yazıköy'de üzüm ve sirke geleneği canlandırıldı

Yazıköy Üzüm Günü'nde Safranbolu Çavuş Üzümü ve coğrafi işaretli Yazıköy Üzüm Sirkesi tanıtıldı; etkinlik tarımsal mirası ve üretimi öne çıkardı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yazıköy'de üzüm ve sirke geleneği canlandırıldı

Yazıköy'de üzüm ve sirke geleneği canlandırıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de, yöresel üzüm üretimi ve üzümden elde edilen geleneksel ürünlerin tanıtımı için "Yazıköy Üzüm Günü" düzenlendi. Etkinlik, köy meydanında toplanan üreticiler, yerel yöneticiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğin hedefi ve kapsamı:

"Bağdan Sofraya, Geçmişten Geleceğe" sloganıyla yapılan organizasyonun amacı, Yazıköy'ün tarımsal ve kültürel değerlerini görünür kılmak ve bu mirası genç kuşaklara aktarmaktı. Etkinlikte yörede yetiştirilen üzümler ile bunlardan elde edilen yöresel ürünler sergilendi; ziyaretçilere üretim süreçleri ve ürün çeşitliliği anlatıldı.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın etkinliğin, ilçede üretilen üzümler, coğrafi işaret tescilli Safranbolu Çavuş Üzümü ve üzüm sirkesi başta olmak üzere yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti. Baskın, oluşturulacak uygun zeminle tarımsal üretimin hem nitelik hem de nicelik açısından ileri taşınacağına inandığını vurguladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise ilçenin sadece tarihi konaklar ve kültür turizmiyle anılmaması gerektiğini, tarım ürünlerinin de Safranbolu için önemli değere sahip olduğunu söyledi. Köse, Safranbolu Çavuş Üzümü'nün coğrafi işaretli bir ürün olduğunu hatırlatarak bölgenin farklı değerlerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Üretim verileri ve tescil süreçleri:

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder tarafından verilen bilgiye göre Karabük'te toplam 760 dekar bağ alanı bulunuyor; bunun 370 dekarı Safranbolu'da yer alıyor ve Safranbolu'daki bağ alanlarının 109 dekarı Yazıköy'de bulunuyor. Önder, Safranbolu Çavuş Üzümü'nün 2022 yılında coğrafi işaret tescili aldığını, Yazıköy Üzüm Sirkesi'nin ise 2026 yılında coğrafi işaretle tescillendiğini kaydetti.

Yetkililer, bu tür tanıtımların yerel üretimi güçlendireceğini ve pazarlama olanaklarını artıracağını dile getirdi.

Program, yerel üreticilerin çalışmalarını daha yakından görmek amacıyla düzenlenen geziyle sona erdi; katılımcılar Ahmet Karakulluk'a ait sirke evini gezdi ve üretim aşamalarını yerinde inceledi.

Coğrafi işaretli üzüm ve sirke geleneği Üzüm Günü&#039;nde yaşatıldı

Coğrafi işaretli üzüm ve sirke geleneği Üzüm Günü'nde yaşatıldı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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