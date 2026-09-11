Uluslararası habercilik deneyimi Kahta'da gençlerle buluştu

Gençlik buluşmaları Kahta'da devam ediyor:

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç öncülüğünde, Kahta Belediyesi, Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi ve Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen Gençlik Buluşmaları sürüyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide, Al Jazeera English Kıdemli Uluslararası Muhabiri Resul Serdar Ataş gençlerle bir araya gelerek mesleki tecrübelerini paylaştı.

Söyleşide neler konuşuldu:

Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen oturumda, dünya gündemi, farklı coğrafyalarda gazetecilik uygulamaları, uluslararası medya ve haberciliğin değişen dinamikleri ele alındı. Program boyunca katılımcılar, sahada edinilen deneyimlere ilişkin sorular sorarak doğrudan bilgi alma fırsatı yakaladı.

Katılım ve amaç:

Etkinliğe Kahta ilçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları ile Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan ve gençlik meclisi üyeleri katıldı. Başkan Hallaç, gençlerin eğitimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda da desteklenmesinin önemine değindi ve programın bu hedefle şekillendirildiğini vurguladı.

Kahta Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gençlik Buluşmaları, gençlerin farklı meslekleri yakından tanıması ve kariyer yolculuklarına katkı sunması hedefiyle; alanında deneyimli isimlerin katılımıyla sürdürülecek. Bundan sonraki programlarda da çeşitli meslek gruplarından profesyonellerin deneyimlerini aktarması planlanıyor.

KÂHTA BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ’NDEN KARİYER BULUŞMASI